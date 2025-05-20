الثلاثاء 20 مايو 2025
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حوادث

العثور على جثة مجهولة في ظروف غامضة في قرية إدراسيا ببني سويف

العثور على جثة ببني
العثور على جثة ببني سويف، فيتو

عثر أهالي قرية إدراسيا التابعة لمركز إهناسيا بـ محافظة بني سويف، على جثة شخص في ظروف غامضة، ما أثار حالة من الذعر والقلق بين سكان المنطقة، وعلى الفور، قام الأهالي بإبلاغ الجهات الأمنية، حيث تم استدعاء سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث لمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

بلاغ بالعثور على جثة ببني سويف

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بـ محافظة بني سويف إخطارًا رسميًا يُفيد بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل نطاق قرية إدراسيا، دون وجود معلومات أولية توضح ملابسات الوفاة، وعلى ضوء البلاغ، وجهت الأجهزة الأمنية بسرعة انتقال فرق البحث الجنائي وسيارات الإسعاف إلى موقع العثور على الجثة، للبدء في جمع المعلومات الأولية ومعاينة المكان الذي تم العثور فيه على الجثمان.

 

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى

 

وبحسب مصادر أمنية، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف، وذلك بناءً على تعليمات صادرة من النيابة العامة، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليها لتحديد أسباب الوفاة، كما يجري حاليًا فحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان من الأهالي، بهدف التوصل إلى أي أدلة أو خيوط يمكن أن تُسهم في كشف غموض الحادث.

 

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، جهودها لكشف هوية المتوفى، ومعرفة الملابسات الكاملة للحادث، وسط حالة من الترقب والقلق في القرية، انتظارًا لما ستُسفر عنه التحقيقات.

 

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