أخبار الرياضة اليوم، إمام عاشور علي رادار الدوري السعودي، الزمالك يرفض تظلم زيزو ويؤيد العقوبات الانضباطية ضده، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ7 من الدوري الممتاز

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تطوير ملاعب فرق الناشئين، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وجاء قرار مجلس الإدارة بإعادة إحلال وتجديد ملاعب الناشئين، في ظل عدم عمل الصيانة لها منذ إنشائها من (ما يقرب من ٩ سنوات).

أعلن روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال عن قائمة فريقه استعداد لمواجهة منتخب ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

تحدث ثروت سويلم عضو مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية عن موقف الرابطة من تطبيق اللائحة في حال انسحاب فريق بيراميدز من مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في الجولة الختامية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

انطلقت في محافظة الإسماعيلية حملة شعبية لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن.

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إدخال تعديلات على لائحة العقوبات الخاصة بالانسحاب من مسابقة الدوري في الموسم المقبل 2025 - 2026

تقدم محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي رسميا باستقالته من عضوية النادي، مشيرا إلي عدة أسباب أدت إلي هذا القرار وعلي راسها الانفراد بالقرارات من جانب نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق، مما عرض النادي لمشاكل مالية وقانونية جسيمة.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكره مساء اليوم الثلاثاء بالإسماعيلية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اهتمام أحد الأندية السعودية للتعاقد مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، رفض التظلم المُقدم من أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع تأييد العقوبات الانضباطية المُوقعة عليه خلال الفترة الأخيرة.

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لدوري nile طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

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