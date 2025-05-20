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رياضة

رونالدو على رأس قائمة البرتغال استعدادا لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

رونالدو
رونالدو

أعلن روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال عن قائمة فريقه استعداد لمواجهة منتخب ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت قائمة البرتغال تواجد الاسطورة  كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي. 

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الفائز من المباراة مع الفائز من مواجهة فرنسا وإسبانيا.

 

قائمة البرتغال لمواجهة ألمانيا 

حراسة المرمي: ديوجو كوستا - روي سيلفا  - خوسي سا.

خط الدفاع: دوجو دالوت - نيلسون سيميدو- نونو مينديز - نونو تافاريس - جونسالو إيناسيو- روبن دياز  - أنطونيو سيلفا - ريناتو فييجا.

خط الوسط: جواو بالينيا - روبن نيفيس  - جواو نيفيس - فيتينيا - برونو فيرنانديز  - بيدرو جونسالفيس - برناردو سيلفا - جواو فيليكس.

خط الهجوم: فرانشيكسو ترينكاو - فرانشيسكو كونسيساو  - بيدرو نيتو - رودريجو مورا - رافاييل لياو - ديوجو جوتا - جونكالو راموس  - كريستيانو رونالدو.

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