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رياضة

الزمالك يرفض تظلم زيزو ويؤيد العقوبات الانضباطية الموقعة عليه

زيزو
زيزو

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، رفض التظلم المُقدم من أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع تأييد العقوبات الانضباطية المُوقعة عليه خلال الفترة الأخيرة.

وجاء قرار مجلس إدارة النادي عقب جلسة الاستماع والتحقيق التي خضع لها اللاعب، بناءً على طلبه، والتي شهدت تبريره للأخطاء التي ارتكبها، وغيابه عن التدريبات وغيرها، دون أي سند مقنع.

وتقرر تنفيذ جميع العقوبات الانضباطية المُوقعة على اللاعب، بناءً على تصرفاته الأخيرة، طبقًا للائحة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معسكره مساء اليوم الثلاثاء بالإسماعيلية، استعدادا لمباراة بتروجيت المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

معسكر الزمالك في الإسماعيلية 

وخاض الفريق تدريبه الأخير في المعسكر مساء اليوم على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، قبل أن ينهي الزمالك معسكره ويغادر الإسماعيلية.
وحرص الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي على استغلال المعسكر المغلق في تجهيز اللاعبين فنيًا للمباراة المقبلة أمام بتروجت، وتطبيق بعض الجوانب الخططية مستغلًا فترة التوقف وعدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

وكان من المفترض أن يبدأ معسكر الزمالك يوم السبت الماضي على أن ينتهي غدا الأربعاء، ولكن بسبب نقص المعدات والملابس بدأ الأحد وانتهى اليوم الثلاثاء. 

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجيت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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