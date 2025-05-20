ثروت سويلم: موقف بيراميدز من الانسحاب أمام سيراميكا كليوباترا مختلف عن الأهلي

تحدث ثروت سويلم عضو مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية عن موقف الرابطة من تطبيق اللائحة في حال انسحاب فريق بيراميدز من مباراته أمام سيراميكا كليوباترا ، المقرر لها في الجولة الختامية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد سويلم خلال تصريحات إذاعية أنه حال انسحاب فريق بيراميدز سيكون موقفه مختلف عن انسحاب النادي الأهلي في مباراته امام الزمالك بالقمة الأخيرة.

وكان فريق بيراميدز يرغب في تأجيل مباراته مع سيراميكا كلوباترا، بسبب انشغاله بمنافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال ثروت سويلم: "إذا انسحب بيراميدز من مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، المقررة يوم 28 مايو الجاري، سيتم تطبيق اللائحة بخصم 6 نقاط كاملة من رصيده، وذلك وفقًا للوائح المعمول بها في رابطة الأندية.

وأوضح سويلم أن الرابطة لا تتدخل في قرارات لجنة المسابقات، لكنها سبق وأن تدخلت في حالة النادي الأهلي الموسم الجاري، بعد انسحابه من مواجهة القمة، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الرابطة تدخل لأول مرة لاتخاذ قرار بعدم خصم نقاط من الأهلي، حفاظًا على استقرار المسابقة.

وأشار إلى أن موقف الأهلي يختلف عن موقف الزمالك في الموسم الماضي، حيث قال: "الزمالك رفض خوض اللقاء رغم تدخل جميع الجهات، وحتى وزير الشباب والرياضة تواصل معي بسبب تصريحاتي عن خروج الزمالك من المنافسة، وأبلغني أن مسؤولي الزمالك غاضبون، فقلت له إن كان الأمر يتطلب اعتذارًا، فسأقوم بذلك".

وأضاف: "الأهلي تفاجأ بموعد مباراة القمة، وطلب حكامًا أجانب وأصر على ذلك، وهذا من حقه، وعندما لم يحضر الحكام الأجانب، قرر الانسحاب،ورغم أنني لم أكن موافقًا على هذا القرار، لكنه كان نابعا من تمسك النادي بموقفه".

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