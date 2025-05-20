الثلاثاء 20 مايو 2025
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رياضة

الزمالك يبدأ تطوير ملاعب الناشئين

الزمالك
الزمالك

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تطوير ملاعب فرق الناشئين، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وجاء قرار مجلس الإدارة بإعادة إحلال وتجديد ملاعب الناشئين ، في ظل عدم عمل الصيانة لها منذ إنشائها من (ما يقرب من ٩ سنوات).

ويسعى المجلس إلى تطوير كافة ملاعب الناشئين بشكل شامل، من أجل تجهيزها للموسم الجديد، وأن تكون صالحة ولائقة لناشئي وشباب نادي الزمالك، حرصا على ظهورالفرق بالشكل المطلوب، وعدم تعرض اللاعبين للإصابات.

ومن المقرر أن تستمر عملية الإصلاح والتطوير والصيانة الشاملة لمدة شهر كامل، على أن تعود للعمل واستقبال التدريبات في أسرع وقت ممكن.

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الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب ملاعب الناشئين

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