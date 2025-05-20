بالملايين، رابطة الأندية تقر غرامة مالية ضخمة حال الانسحاب من الدوري

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إدخال تعديلات على لائحة العقوبات الخاصة بالانسحاب من مسابقة الدوري في الموسم المقبل 2025 - 2026

واستقرت رابطة الأندية المصرية على فرض غرامة مالية قدرها 20 مليون جنيه على أي فريق ينسحب من مسابقة الدوري الممتاز أثناء سير البطولة، أما في حال الانسحاب من مسابقة الدوري قبل انطلاقها فيتم تغريم الفريق المنسحب 10 ملايين جنيه

الحفاظ على إستقرار الدوري

تأتي هذه الخطوة من جانب رابطة الأندية من أجل الحفاظ على انتظام واستقرار مسابقة الدوري، وعدم النهاون مع أي ناد يفكر في الانسحاب من المسابقة

موعد اعتماد التعديلات الجديدة باللائحة

ومن المقرر أن يتم اعتماد هذه التعديلات في لائحة العقوبات الخاصة بمسابقة الدوري الممتاز، خلال جلسة ستجمع الرابطة مع أندية الدوري الممتاز في شهر يونيو المقبل، ليتم تطبيقها مع انطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري لموسم 2025 - 2026

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