جبهة إنقاذ الدراويش، جمهور الإسماعيلي يجمع توقيعات لسحب الثقة من مجلس نصر أبو الحسن

انطلقت في محافظة الإسماعيلية حملة شعبية لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن.



وأعدت مؤخرًا جماهير النادى الإسماعيلى، استمارة سحب ثقة تحت عنوان "جبهة انقاذ الدراويش" لسحب الثقة من مجلس إدارة النادى الحالي بسبب ما وصفوه بسوء العقلية الإدارية.

واتهم الدراويش المشاركون في الحملة الشعبية مجلس الإدارة الحالي برئاسة نصر ابو الحسن، بالتدليس والتضليل، مطالبين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل لحل أزمة النادى الإدارية المتمثلة فى عدم رغبة الجماهير فى استمرار مجلس إدارة النادى.



وتستهدف الحملة جمع توقيعات 1500 من أعضاء الجمعية العمومية، تستكمل 2500 لسحب الثقة يوم انعقاد الجمعية الطارئة، حيث أنه وفقا للائحة تعقد جمعية عمومية غير عادية ويكتفي بجمع 20 ٪ فقط من إجمالي الاعضاء لسحب الثقة من المجلس الحالي.

من جانبها قالت سمية صفوت عضو الجمعية العمومية للنادي الاسماعيلي، أن المجلس الحالي اخفي جواب الاتحاد الدولي بإيقاف القيد، وقام ببيع اللاعبين وتفريغ النادي من ركائزه الدفاعية والهجومية، ثم أعلن للجمهور أزمة وقف القيد.

وجاء فى استمارة سحب الثقة، " أعرب عن رغبتي في سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي للنادي، وذلك بسبب ما آلت إليه أوضاع النادي من تدهور اداري ومالي وفني، وأطالب الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة».

أشار محمد غريب، عضو جمعية عمومية ومن مشجعي الإسماعيلي، الي سوء تصرفات مجلس الإدارة منذ توليه مهمة إدارة النادي، والتي تلخصت ملامح إدارته في سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم وتواجده بجدول ترتيب الدورى فى مركز لا يليق باسم وتاريخ النادى، حتى أصبح بعد خسارته الأخيرة مهددًا بالهبوط، بما لا يتناسب مع إمكانيات ومكانة الإسماعيلى، كذلك عدم القدرة على بناء فريق قوى وبيع اللاعبين المميزين بالفريق الأول وعدم تعويض ذلك أو استثمار عائدهم المادى بطريقة احترافية بل سياسة البيع من أجل النقود.



يقول محمد سيكا، عضو جمعية عمومية ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي بالتل الكبير، أن الشارع الإسماعيلي محتقن من سوء الأداء الإداري والفني للنادي، مؤكدا أن هناك فقر اداري غير محتمل ادي الي النتائج المخزية للفريق الأول الدروايش مع بداية الموسم تحت إدارة مجلس الإداري الحالي برئاسة نصر ابو الحسن، مطالبه بالاستقالة حفاظا علي ماء الوجه، موجها الشكر للقيادة السياسية وكل الجهود والمساعي من أجل الغاء قرار الهبوط من الدوري بقرار سيادي عظيم، إن دل علي شيء يدل علي تاريخ وأهمية النادي العريق.



واختتم سيكا مؤكدا أن تصريحات رئيس النادي الاسماعيلي نصر ابو الحسن الأخيرة، مضللة بشأن الارقام التي سردها في مداخلاته التليفزيونية وأنه لا صحة لها وعليه مراجعة نفسه ومجلسه واتخاذ قرار الاستقالة وعلي الجهات الإدارية محاسبتهم في حال وجود شبهة فساد.

تابع القبطان ولاء حافظ، عضو الجمعية العمومية، مؤكدا أن قرار إلقاء الهبوط جاء مثلجا الصدور في وقت حرج، اطفأت فيه النيران المشتغلة بين صفوف الجماهير بعد النتائج المخذلة للامال وتهديدات الهبوط، مطالبا بمحاسبة المجلس الحالي برئاسة نصر ابو الحسن ومراجعة تصريحاته المخالفة للحقائق وتقيمات أداء الفريق الأول.

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