الأربعاء 14 مايو 2025
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محافظ بني سويف يبحث مطالب وشكاوى المواطنين في اللقاء الأسبوعي المفتوح

محافظ بني سويف يبحث
محافظ بني سويف يبحث مطالب وشكاوى المواطنين، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واصل عقد لقائه الأسبوعية مع المواطنين بديوان عام المحافظة، لمناقشة مطالبهم وشكاواهم في عدد من القطاعات الخدمية، بالإضافة إلى بحث الالتماسات الفردية التي تم التقدم بها إلى إدارة خدمة المواطنين، وفحصها من خلال الجهات المختصة، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات، ومسؤولي شركات المرافق والخدمات ذات الصلة.

 

محافظ بني سويف في اللقاء الأسبوعي المفتوح

 

وخلال لقاء اليوم، ناقش محافظ بني سويف، شكوى مقدمة من بعض أهالي قرية بني محمد راشد التابعة لمركز سمسطا، تتعلق بتضرر سكان إحدى المناطق الجديدة بالقرية من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لمنازلهم، في الوقت الذي تم فيه إدراج باقي مناطق القرية ضمن خطة التوصيل.

وأوضحت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الانتهاء من المعاينة، وجاري حاليًّا التجهيز لإعداد المقايسة تمهيدًا للتنفيذ، ووجّه المحافظ بسرعة إنجاز الإجراءات اللازمة، وإعداد تقرير مفصل بما تم اتخاذه من خطوات للعرض عليه خلال أسبوع.

 

كما ناقش محافظ بني سويف، شكوى من بعض أهالي قرية دموشيا بمركز بني سويف، بشأن ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض شوارع القرية، رغم الانتهاء من تنفيذ شبكات الانحدار وخط الطرد، وأفاد مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأن المشكلة ترجع إلى عدم توفر محطة معالجة تخدم القرية، ويجري التنسيق لتوفير قطعة الأرض اللازمة لإنشاء المحطة، وأوضحوا أنه يتم العمل في أكثر من مسار، سواء بالحصول على موافقة جهة ولاية على قطعة أرض تابعة لها، أو من خلال التبرع الشعبي، أو استغلال 2 فدان داخل محطة تزمنت لهذا الغرض.

 ووجّه المحافظ باستمرار جهود كسح المياه الجوفية وتطهير خزانات الأهالي، والمتابعة المستمرة لحين توفير الأرض المطلوبة.

 

محافظ بني سويف يبحث مطالب وشكاوى المواطنين

 

وفي جانب الحالات الإنسانية، استمع محافظ بني سويف، لشكوى أرملة تعمل بإحدى جمعيات الرعاية، وتعاني من ظروف صحية صعبة نظرًا لإصابتها بأورام وحزام ناري بالقدم، بالإضافة إلى إعالتها 4 أطفال بمراحل التعليم المختلفة، وقد وجّه المحافظ إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة بعرض حالتها على اللجنة الطبية المختصة لتخفيف الأعباء الوظيفية عنها، كما وجّه بصرف مساعدة مالية عاجلة من المحافظة، والتنسيق مع التضامن الاجتماعي لتقديم دعم إضافي لمساعدتها في ظل ظروفها الصحية والمعيشية الصعبة.

 

وتضمن اللقاء أيضًا التوجيه بتوفير الرعاية الصحية والدعم لحالات أخرى، حيث كلف محافظ بني سويف، بسرعة دراسة إمكانية إجراء عملية جراحية عاجلة لمواطن من الفئات الأكثر احتياجًا، مصاب بالفشل الكلوي ويحتاج لتركيب شريان وريدي، وذلك بالتنسيق بين المستشفى التخصصي والمستشفى الجامعي، مع صرف مساعدة مالية عاجلة لتغطية نفقات العلاج.

 

كما وجّه محافظ بني سويف، مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدة استثنائية تُصرف على دفعات لمدة 6 أشهر لأسرة مواطنة من قرية بليفيا التابعة لمركز بني سويف، نظرًا لظروفها المعيشية الصعبة، بجانب دراسة إمكانية توفير مشروع صغير للأسرة لتوليد دخل ثابت، بهدف تمكينها اقتصاديًا وتحسين أوضاعها المعيشية.

 

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