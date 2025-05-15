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القومي للبحوث يقدم 14 نصيحة طبية لزيادة التركيز خلال فترة الامتحانات

امتحانات الطلاب
امتحانات الطلاب
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تقدِّم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، مجموعة من النصائح الطبية المهمة للطلاب خلال فترة الامتحانات، ضمن حملة صحتك في الامتحانات،  يقدمها أحمد عبدربه عبدربه محمد رمضان رئيس قسم الهرمونات – معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية – المركز القومي للبحوث. 

نصائح طبية مهمة للطلاب خلال فترة الامتحانات

نَم جيدًا: النوم من ٧ إلى ٩ ساعات يوميًا يساعد على تعزيز الذاكرة والتركيز.

كُل بذكاء: ركّز على البروتينات، الخضروات، الفاكهة، والمكسرات. وتجنّب الأطعمة الغنية بالسكريات.

استعن بالأعشاب المفيدة للتركيز مثل:

المورينجا: غنية بالفيتامينات والمعادن، تقلل التوتر وتعزز الذاكرة.

الجينسنج: ينشط الدماغ ويزيد التركيز.

الروزماري: يحسن النشاط العصبي واليقظة.

الحلبة: تحتوي على فيتامينات تقوّي الذاكرة.

النعناع: ينعش الذهن ويحسن التركيز قصير المدى.

الزنجبيل: يحسّن تدفق الدم للدماغ ويقلل التعب الذهني.

مارس تمارين التنفس والتأمل للتغلب على القلق والتوتر.

قسِّم وقت المذاكرة وابتعد عن الحشو في اللحظات الأخيرة.

حافظ على توازنك النفسي، واطلب الدعم من الأهل أو الأصدقاء إذا شعرت بالضغط.

لا تُهمل الراحة: الترفيه البسيط مهم لاستعادة نشاطك.

في الليلة السابقة للامتحان: راجع بهدوء، ونَم جيدًا، وادخل الامتحان بثقة وهدوء.

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