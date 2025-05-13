نصائح للتعامل مع اضطرابات النوم وطرق الوقاية منها

اضطرابات النوم من المشكلات النفسية المزعجة التى يصاب بها الكبار وأحيانا الصغار، مايسبب مضاعفات مزعجة أبرزها الإرهاق وعدم التركيز.

واضطرابات النوم لها أسباب عديدة مثل الإفراط في تناول المنبهات والتفكير الزائد والجلوس المستمر أمام الهواتف الذكية وهكذا.

وتقول الدكتورة ولاء يحيى استشارى نفسي وأسري: إن النوم هو إحدى الركائز الأساسية للصحة الجسدية والنفسية، ومع ذلك، يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من اضطرابات النوم، التي قد تؤثر سلبا على جودة الحياة، وتؤدي إلى مشاكل صحية ونفسية خطيرة إذا لم تعالج بالشكل الصحيح.

أنواع اضطرابات النوم

وأضافت ولاء أن اضطرابات النوم هي حالات تؤثر على قدرة الشخص على النوم بشكل منتظم، سواء من حيث الكمية أو الجودة أو التوقيت، ويمكن أن تكون هذه الاضطرابات مؤقتة أو مزمنة، وقد تحدث نتيجة أسباب نفسية، عضوية أو سلوكية، وتشمل اضطرابات النوم عدة أنواع، منها:

الأرق وهو صعوبة في الدخول في النوم أو الاستمرار فيه.

توقف التنفس أثناء النوم أى انقطاع التنفس بشكل متكرر أثناء النوم.

الخدار، وهى نوبات نوم مفاجئة خلال النهار.

متلازمة تململ الساقين، رغبة لا تقاوم لتحريك الساقين أثناء الراحة.

الكوابيس والرعب الليلي، وهى اضطرابات تصيب مراحل النوم العميق وتؤدي إلى استيقاظ مفاجئ.

النوم القهري والسير أثناء النوم، وهى اضطرابات حركية تحدث أثناء النوم.

أسباب اضطرابات النوم

وأوضحت الدكتورة ولاء يحيى استشارى نفسي، تعدد الأسباب التي تؤدي إلى اضطرابات النوم، منها:

أسباب نفسية، مثل القلق، الاكتئاب، التوتر، الصدمات النفسية.

أسباب طبية، مثل الألم المزمن، الربو، مشاكل القلب، اضطرابات الغدة الدرقية.

عادات نوم سيئة، مثل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم أو النوم في أوقات غير منتظمة.

تناول الكافيين أو المنبهات قبل النوم.

تناول بعض الأدوية أو الكحول.

العوامل الوراثية في بعض الحالات.

اضطرابات النوم، فيتو

مخاطر اضطرابات النوم

وأضافت ولاء، أنه للأسف فإن إهمال اضطرابات النوم قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها:

ضعف التركيز وانخفاض الأداء الدراسي أو المهني.

زيادة خطر الحوادث، خاصة أثناء القيادة.

ضعف المناعة وزيادة احتمالية الإصابة بالأمراض.

مشاكل في القلب وضغط الدم.

الإصابة بالاكتئاب أو القلق.

زيادة الوزن واضطرابات التمثيل الغذائي.

طرق التعامل مع اضطرابات النوم

وأكدت الدكتورة ولاء يحيى، على ضرورة علاج اضطرابات النوم لتفادى مخاطرها، وطرق العلاج هنا عديدة، منها:-

الحفاظ على جدول نوم منتظم.

الابتعاد عن المنبهات قبل النوم.

تهيئة بيئة نوم هادئة ومريحة.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل.

العلاج النفسي خاصة في حالات الأرق الناتج عن القلق أو الاكتئاب.

المتابعة الطبية عند وجود أعراض توقف التنفس أو اضطرابات حركية.

العلاج السلوكي المعرفي، وهو فعال في علاج الأرق.

المكملات الطبيعية مثل الميلاتونين، ولكن بعد استشارة الطبيب.

الوقاية من اضطرابات النوم

وأضافت ولاء، أنه للوقاية من الإصابة باضطرابات النوم، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

النوم في مواعيد ثابتة يوميا.

التقليل من القيلولة الطويلة خلال النهار.

تجنب تناول الوجبات الثقيلة قبل النوم.

الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

تقليل التوتر والإجهاد اليومي.

التوجه للطبيب عند ظهور أي أعراض تدل على اضطراب النوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.