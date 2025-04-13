قدميها لأبنائك يوميا، أطعمة تعزز التركيز خلال المذاكرة

أطعمة تعزز التركيز خلال المذاكرة، يُعدّ التركيز والانتباه من أهم العوامل التي تؤثر في قدرة الأبناء على التحصيل الدراسي والاستيعاب خلال فترة المذاكرة.



وكثيرًا ما يشتكي الآباء والأمهات من تشتت أبنائهم وعدم قدرتهم على الجلوس لساعات طويلة لمراجعة الدروس أو حل الواجبات، وغالبًا ما يُغفل العامل الغذائي الذي يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز القدرة العقلية وتحسين وظائف الدماغ، خاصة عند الأطفال والمراهقين.



الطعام مفتاح لتعزيز القدرات الذهنية والتركيز العقلي لدى الأطفال

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الطعام ليس فقط وسيلة لتغذية الجسم، بل هو أيضًا مفتاح لتعزيز القدرات الذهنية والتركيز العقلي لدى الأطفال.

ومن خلال التخطيط الجيد وتقديم وجبات صحية متوازنة يوميًا، يمكن للأمهات أن يلعبن دورًا محوريًا في دعم الأداء الدراسي لأبنائهن، ليس فقط بالمذاكرة والمراجعة، بل أيضًا من خلال المطبخ.



وأضافت الدكتورة هدى أن الاهتمام بالتغذية السليمة هو استثمار طويل المدى في صحة الطفل العقلية والجسدية، ويُسهم في بناء جيل أكثر قدرة على التعلم والابتكار وتحقيق النجاح.



أطعمة تساعد على تنشيط الذاكرة



أطعمة للتركيز، فيتو

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى، مجموعة من الأطعمة التي يمكن للأمهات تقديمها بشكل يومي ضمن الوجبات أو كوجبات خفيفة بين الوجبات الأساسية، والتي تساعد على تنشيط الذاكرة، وتحسين التركيز والانتباه، ومدّ الجسم بالطاقة اللازمة لفترات المذاكرة والدراسة.

1. البيض: غذاء العقل الأول

يُعد البيض من الأطعمة الغنية بالبروتينات عالية الجودة، كما يحتوي صفار البيض على مادة الكولين التي تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الذاكرة وتحسين قدرات الدماغ. ويمكن تقديم البيض بطرق متعددة للأطفال مثل البيض المسلوق، أو الأومليت بالخضروات، أو إدخاله ضمن ساندويتشات المدرسة.

2. الأسماك الدهنية: مصدر الأوميجا 3

الأسماك مثل السلمون، والتونة، والسردين، غنية بالأحماض الدهنية "أوميجا 3" التي تساعد على بناء الخلايا العصبية وتعزز من نشاط الدماغ. وقد أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يتناولون الأوميجا 3 بانتظام يتمتعون بقدرة أفضل على التركيز وحل المشكلات. ولتشجيع الأطفال، يمكن إعداد أصابع السمك المقرمشة في الفرن أو تقديم التونة مع السلطة أو الساندويتشات.

3. المكسرات والبذور: وجبة خفيفة مفيدة

اللوز، الجوز، الفستق، الكاجو، وبذور دوار الشمس والكتان تعتبر من أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكن أن يتناولها الأطفال خلال ساعات المذاكرة. فهي غنية بالفيتامينات (خاصة فيتامين E وB)، والمعادن مثل الزنك والمغنيسيوم، إضافة إلى الدهون الصحية التي يحتاجها الدماغ للعمل بكفاءة. يمكن طحن المكسرات وإضافتها للزبادي أو الشوفان أو حتى تقديمها كوجبة خفيفة محمصة.

4. الشوفان والحبوب الكاملة: طاقة مستدامة

الشوفان من الكربوهيدرات المعقدة التي تمنح الجسم طاقة مستدامة وتُبطئ من امتصاص السكر في الدم، مما يمنح الطفل شعورًا بالشبع والتركيز لفترات أطول. يحتوي الشوفان أيضًا على الزنك والحديد، وهما من العناصر الضرورية لصحة الدماغ. يُفضل تقديمه في وجبة الإفطار مع الحليب والعسل والفواكه.

5. الخضروات الورقية الخضراء

السبانخ، الجرجير، البروكلي، والخس من الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة وحمض الفوليك، وهي عناصر ضرورية لحماية خلايا الدماغ من التلف وتعزيز وظائفه. يمكن تقديم هذه الخضروات في شكل سلطات لذيذة أو ضمن أطباق الغداء أو العشاء بطريقة مبتكرة تشجع الأطفال على تناولها.

6. الفواكه الطازجة: حلاوة طبيعية مليئة بالفوائد

الفواكه، خاصة التوت بأنواعه (الفراولة، التوت الأزرق، التوت الأسود)، والموز، والتفاح، غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعزز الذاكرة والانتباه. التوت مثلًا يحتوي على مركبات تحفز الاتصال بين خلايا الدماغ، أما الموز فهو غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يدعمان التركيز.

7. الزبادي واللبن الرايب

منتجات الألبان، وخاصة الزبادي، تحتوي على البروتين والكالسيوم وفيتامين B12، وهي عناصر مهمة لصحة الأعصاب والدماغ. الزبادي مفيد أيضًا لصحة الجهاز الهضمي، مما يساعد على راحة الطفل وعدم شعوره بالإزعاج أو الألم أثناء المذاكرة. يمكن تعزيز الزبادي بالفواكه أو العسل ليكون أكثر جذبًا للأطفال.

8. الشوكولاتة الداكنة: القليل منها مفيد

بكميات معتدلة، يمكن للشوكولاتة الداكنة أن تعزز من تدفق الدم إلى الدماغ وتحسن المزاج والتركيز بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والكافيين الطبيعي. ينصح باختيار الأنواع التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70% وتجنب الأنواع المحلاة بشكل مفرط.

9. الماء: سر التركيز المنسي

قلة شرب الماء تؤدي إلى ضعف التركيز والصداع والخمول. الأطفال كثيرًا ما ينسون شرب الماء أثناء اللعب أو المذاكرة، لذا من المهم تذكيرهم بتناول كميات كافية منه على مدار اليوم. يمكن تشجيعهم بإضافة شرائح الفواكه للماء ليبدو أكثر جاذبية.

طرق استعادة التركيز، فيتو

نصائح لتغذية تعزز التركيز

تجنب الأطعمة المصنعة والمليئة بالسكريات مثل الحلوى والمشروبات الغازية التي ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة ثم تؤدي لانخفاض مفاجئ يسبب تشتت الذهن والكسل.

تنظيم مواعيد الوجبات بحيث يتناول الطفل 3 وجبات رئيسية ووجبتين خفيفتين بينهما.

توفير بيئة هادئة أثناء الطعام تساعد الطفل على الأكل بهدوء واستفادة أكبر من الوجبة.

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