أطعمة صحية ومغذية لأبنائك في وجبة العشاء، خلال فترة الامتحانات

أطعمة صحية ومغذية لأبنائك في وجبة العشاء، فترة الامتحانات تُعد من أكثر الفترات التي يمر بها الأبناء توترًا وضغطًا نفسيًا وذهنيًا، لذلك فإن تغذيتهم بشكل سليم تلعب دورًا حيويًا في تعزيز قدراتهم العقلية، وتحسين مزاجهم، ومساعدتهم على التركيز والمذاكرة بشكل أفضل.





ولأن وجبة العشاء تأتي في نهاية اليوم الدراسي والمذاكرة، فإنها تمثل فرصة لإمداد الجسم بالعناصر الغذائية التي تساعد على الاسترخاء والنوم الجيد، وفي الوقت نفسه، تهيئة الذهن ليكون مستعدًا لليوم التالي من الامتحانات.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن تقديم وجبة عشاء متوازنة وصحية لأبنائنا خلال فترة الامتحانات ليس فقط اهتمامًا بتغذيتهم الجسدية، بل هو دعم نفسي وذهني كبير لهم.

فالتغذية السليمة ترفع القدرة الذهنية، وتقلل التوتر، وتساعد على الاستيعاب والحفظ بشكل أفضل.



أفضل وجبات للعشاء طوال الامتحانات

أطعمة صحية للأبناء، فيتو

وفي هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى، مجموعة من الأطعمة الصحية والمغذية التي يمكن للأمهات تقديمها لأبنائهن في وجبة العشاء طوال فترة الامتحانات، مع التركيز على المكونات المفيدة للمخ والذاكرة، وفي نفس الوقت سهلة الهضم لتجنب الأرق أو الشعور بالثقل أثناء النوم.



أولًا: الشوربة الدافئة بأنواعها

من أفضل ما يمكن تقديمه في العشاء خلال فترة الامتحانات هو طبق من الشوربة الدافئة، لأنها تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين الهضم. يمكن التنويع بين:

شوربة العدس: غنية بالبروتين النباتي والحديد، وتُعزز الطاقة والقدرة على التركيز.

شوربة الدجاج بالخضار: تمد الجسم بالبروتينات والفيتامينات، كما أنها مشبعة وخفيفة في نفس الوقت.

شوربة الشوفان بالحليب أو بالخضار: تحتوي على الألياف وتساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

يمكن تقديم الشوربة مع قطعة صغيرة من الخبز الأسمر أو التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، للحصول على وجبة متكاملة.

ثانيًا: البيض بمختلف أنواعه

يُعتبر البيض مصدرًا ممتازًا للبروتين والكولين، وهما عنصران مهمان لصحة الدماغ. يمكن تحضيره بطرق مختلفة:

البيض المسلوق: سهل الهضم وغني بالعناصر المغذية.

البيض المقلي بزيت الزيتون مع قطع من الخضار (مثل الفلفل والطماطم والسبانخ).

الأومليت بالخضروات: يمكن إضافة الجبن القليل الدسم وبعض الأعشاب كالبقدونس أو الزعتر لتعزيز النكهة والفائدة.

وجبة البيض في العشاء لا تُشعر بالتخمة، كما تساعد على الاسترخاء دون أن تسبب ثقلًا على المعدة.

ثالثًا: الساندويتشات الصحية

يمكن تحضير ساندويتشات لذيذة ومغذية باستخدام الخبز الأسمر أو التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، مثل:

ساندويتش الجبن القريش أو الفيتا قليل الدسم مع شرائح الخيار أو الخس.

ساندويتش التونة المصفاة من الزيت والممزوجة بملعقة صغيرة من الزبادي والخردل، مع بعض الخضار المفرومة.

ساندويتش صدور الدجاج المشوي أو شرائح البيض المسلوق مع الطماطم والأفوكادو.

السندويتشات الصحية سهلة التحضير وتُشعر الأبناء بالراحة والامتلاء دون إرهاق الجهاز الهضمي.

رابعًا: الزبادي واللبن الرائب

منتجات الألبان، مثل الزبادي واللبن الرائب، تُعد من أفضل الخيارات لعشاء خفيف وسهل الهضم. يُفضل تقديم الزبادي مع:

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي لتعزيز الطاقة وتحسين المزاج.

القليل من المكسرات النيئة مثل الجوز أو اللوز التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 المفيدة للدماغ.

بعض قطع الفاكهة الطازجة مثل الموز أو التفاح أو التوت.

الزبادي يساعد أيضًا على تحسين الهضم والنوم الجيد، خاصة عند تناوله قبل النوم بساعتين.

خامسًا: البطاطا المشوية أو المهروسة

البطاطا غنية بالكربوهيدرات المعقدة التي تُشعر بالشبع وتحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم، مما يقلل من القلق والتوتر. يمكن تقديمها:

مشوية في الفرن مع قليل من الزعتر أو القرفة.

مهروسة مع القليل من الحليب والزبدة.

في صورة أصابع بطاطا مخبوزة كبديل صحي للبطاطس المقلية.

سادسًا: السلطات الخفيفة

السلطات خيار ممتاز لتعزيز الفيتامينات والمعادن في العشاء. يمكن تحضير:

سلطة خضراء تقليدية مع زيت الزيتون والليمون.

سلطة الزبادي بالخيار التي تساعد على التبريد الداخلي وتهدئة الجهاز الهضمي.

سلطة التونة أو البيض مع الخضروات الورقية.

تناول السلطة قبل أو مع الوجبة يساعد على الهضم ويمنح شعورًا بالشبع الصحي.

نصائح هامة لتغذية صحية:



عشاء صحي للطلاب، فيتو

تجنبي الأطعمة الثقيلة والدسمة في العشاء مثل المقليات والوجبات السريعة، لأنها تسبب الخمول واضطرابات النوم.

ابعدي عن الحلويات الغنية بالسكر قبل النوم، لأنها قد ترفع النشاط وتقلل التركيز.

احرصي على شرب الماء بانتظام، ويفضل تقديم كوب ماء مع كل وجبة لتذكير الأبناء بأهمية الترطيب.

يمكن تقديم مشروبات مهدئة طبيعية بعد العشاء مثل البابونج أو الحليب الدافئ بالعسل لمساعدتهم على النوم الهادئ.



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