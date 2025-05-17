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القومي للبحوث يقدم روشتة التغذية السليمة للطلاب في فترة الامتحانات (فيديو)

امتحانات الجامعات
امتحانات الجامعات

تواصل وزارة التعليم العالي نشر سلسلة "صحتك في الامتحانات" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، ويأتي ذلك في إطار حملة صحتك في الامتحانات التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المركز القومي للبحوث.

القومي للبحوث يقدم روشتة التغذية السليمة للطلاب في فترة الامتحانات

وتتحدث شيماء عبد الخالق هاشم، استشاري التغذية العلاجية بالمركز القومي للبحوث، عن دعم صحة الطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث تتناول الحلقة موضوع: "التغذية السليمة في فترة الامتحانات". 

 

كيف يؤثر التوتر على البشرة؟ 

ويقدم شريف مهدي أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، “كيف يؤثر التوتر على البشرة وكيفية مواجهة ذلك؟”. 

- تفاقم مشاكل الجلد مثل الصدفية والأكزيما

- زيادة ظهور حب الشباب  

- تساقط الشعر (الثعلبة)  

- ظهور الهالات السوداء  

- عادات عصبية مثل قضم الأظافر  

 

نصائح للحفاظ على البشرة

• احرص على النوم 7-9 ساعات يوميًا  

 

• اشرب الماء بانتظام  

• مارس تمارين الاسترخاء مثل التنفس العميق  

• اهتم بتنظيف وترطيب بشرتك  

"العقل السليم في الجسم السليم.. فاعتنِ ببشرتك كما تعتني بدراستك"


 

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