استعدادا للامتحانات، أطعمة ومشروبات تساعد الطلاب على التركيز

أطعمة ومشروبات تساعد الطلاب على التركيز، في ظل الضغوط الدراسية والامتحانات المتلاحقة، ومع اقتراب امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن وسائل طبيعية لتحسين التركيز والذاكرة، بهدف تحقيق أفضل أداء دراسي.

وعلى الرغم من أن تنظيم الوقت والنوم الجيد وممارسة الرياضة لها دور كبير، إلا أن التغذية تلعب دورًا محوريًا في دعم صحة الدماغ وتعزيز قدراته الإدراكية. فالعقل، كأي عضو آخر في الجسم، يحتاج إلى تغذية مناسبة ليعمل بكفاءة.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن نمط الغذاء يؤثر تأثيرًا كبيرًا على صحة الدماغ، وبالتالي على قدرة الطلاب على التركيز والتعلم.



لذلك، من المهم أن يحرص الأهل على تقديم وجبات متوازنة تحتوي على العناصر الضرورية لدعم القدرات الذهنية لأبنائهم، خاصة في فترات الدراسة والامتحانات.



ولابد أن يقترن الأكل الصحي بالنوم الكافي والراحة النفسية، فهو جزء من منظومة متكاملة تعزز نجاح الطالب وتفوقه.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى، مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي أثبتت الدراسات فعاليتها في تعزيز التركيز والانتباه لدى الطلاب.

أولًا: الأطعمة التي تساعد على التركيز

أطعمة للدماغ

الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك مثل السلمون، والسردين، والماكريل من أهم مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تلعب دورًا مهمًا في بناء خلايا الدماغ وتحسين التواصل بين الخلايا العصبية. كما أن نقص الأوميغا 3 قد يؤدي إلى ضعف التركيز وزيادة احتمالية الإصابة بالاكتئاب والقلق، ما يؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي.

البيض

يحتوي البيض على مادة الكولين، وهي من المواد الأساسية التي تدعم إنتاج الناقل العصبي "أستيل كولين"، المرتبط بالذاكرة والتعلم. كما أن البيض يحتوي على البروتين وفيتامين B12، مما يجعله غذاءً متكاملًا لدعم الدماغ.

التوت الأزرق (بلوبيري)

غني بمضادات الأكسدة، خصوصًا مركبات الأنثوسيانين، التي تحسن تدفق الدم إلى الدماغ وتقلل من الالتهابات، ما يعزز الذاكرة قصيرة المدى ويحسن قدرات التركيز.

المكسرات، وخاصة الجوز (عين الجمل)

المكسرات مصدر جيد لفيتامين E، والدهون الصحية، والزنك، والمغنيسيوم. وتُظهر الأبحاث أن تناول المكسرات بانتظام يرتبط بتحسين الأداء العقلي، لا سيما الجوز الذي يشبه في شكله الدماغ ويُعتقد أنه الأكثر فائدة له.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة والفيلافونويدات، وهي مركبات ثبت أنها تحفز تدفق الدم إلى الدماغ وتزيد من الإحساس باليقظة والتركيز، لكن يُفضل تناولها بكميات معتدلة لتجنب الإفراط في السكر.

الخضراوات الورقية الخضراء

مثل السبانخ والجرجير والبقدونس، فهي غنية بحمض الفوليك والحديد والفيتامينات B6 وB12، وهي ضرورية لصحة الدماغ وتنشيط الذاكرة.

الحبوب الكاملة

مثل الشوفان، وخبز القمح الكامل، والأرز البني، فهذه الأطعمة تمد الدماغ بالجلوكوز بشكل مستقر ومستمر، مما يساعد على الحفاظ على التركيز والانتباه لفترات أطول.

الأفوكادو

يحتوي على دهون غير مشبعة صحية تساعد في تدفق الدم إلى الدماغ، مما يُحسّن من وظائف الإدراك ويزيد من طاقة الجسم.

ثانيًا: مشروبات تساعد على التركيز



مشروبات صحية للأبناء

الماء

أبسط مشروب وأهمه. حتى الجفاف الطفيف يمكن أن يؤثر سلبًا على التركيز والانتباه. ينصح الطلاب بشرب ما لا يقل عن 6 إلى 8 أكواب يوميًا للحفاظ على الترطيب الأمثل للجسم والدماغ.

الشاي الأخضر

يحتوي على مادة الكافيين بكمية معتدلة، بالإضافة إلى الحمض الأميني "L-theanine"، الذي يساعد في تحسين التركيز والانتباه دون الشعور بالقلق، كما يحدث أحيانًا مع القهوة.

مشروبات الأعشاب مثل النعناع وإكليل الجبل

أظهرت بعض الدراسات أن رائحة النعناع أو تناوله يمكن أن تحفز النشاط الذهني وتحسن التركيز. أما إكليل الجبل، فيحتوي على مركبات قد تساعد في تحسين الذاكرة.

العصائر الطبيعية

خصوصًا عصير البرتقال أو الرمان أو التوت، فهي غنية بمضادات الأكسدة وتساعد في حماية خلايا الدماغ من التلف وتحسين الأداء الذهني. مع ذلك، يُفضل تناولها دون سكر مضاف.

الحليب ومشتقاته

يعد الحليب مصدرًا جيدًا للبروتين وفيتامين B12 والكالسيوم، مما يدعم وظائف الدماغ والأعصاب. كما أن اللبن الزبادي يحتوي على البروبيوتيك، الذي يحسن صحة الجهاز الهضمي، والذي يرتبط مباشرة بصحة الدماغ والمزاج.

نصائح عامة لتغذية تعزز التركيز



وتقدم الدكتورة هدى، في السطور التالية، مجموعة من النصائح التي تساعد الطلاب على تعزيز التركيز لديهم.

الاعتدال في تناول السكريات: السكر الزائد يسبب تقلبات في الطاقة والتركيز، لذلك يجب الحد من تناول الحلوى والمشروبات الغازية.

الحرص على الوجبات المنتظمة: تخطي الوجبات أو الانتظار لفترة طويلة بين كل وجبة وأخرى يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، ما يؤثر على التركيز.

وجبة الإفطار مهمة للغاية: تناول وجبة متوازنة صباحًا يُعد حجر الأساس ليوم دراسي ناجح، ويفضل أن تحتوي على بروتين وألياف وكربوهيدرات صحية.

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