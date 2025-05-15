الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

استعدادا للامتحانات، أطعمة ومشروبات تساعد الطلاب على التركيز

أطعمة تقوي الذاكرة،
أطعمة تقوي الذاكرة، فيتو

أطعمة ومشروبات تساعد الطلاب على التركيز، في ظل الضغوط الدراسية والامتحانات المتلاحقة، ومع اقتراب امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن وسائل طبيعية لتحسين التركيز والذاكرة، بهدف تحقيق أفضل أداء دراسي. 

9 أطعمة لتعزيز صحة الأمعاء وإمدادها بـ البروبيوتيك الطبيعي

مشروبات منعشة وصحية لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة

وعلى الرغم من أن تنظيم الوقت والنوم الجيد وممارسة الرياضة لها دور كبير، إلا أن التغذية تلعب دورًا محوريًا في دعم صحة الدماغ وتعزيز قدراته الإدراكية. فالعقل، كأي عضو آخر في الجسم، يحتاج إلى تغذية مناسبة ليعمل بكفاءة. 

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن نمط الغذاء يؤثر تأثيرًا كبيرًا على صحة الدماغ، وبالتالي على قدرة الطلاب على التركيز والتعلم. 


لذلك، من المهم أن يحرص الأهل على تقديم وجبات متوازنة تحتوي على العناصر الضرورية لدعم القدرات الذهنية لأبنائهم، خاصة في فترات الدراسة والامتحانات. 

ولابد أن يقترن الأكل الصحي بالنوم الكافي والراحة النفسية، فهو جزء من منظومة متكاملة تعزز نجاح الطالب وتفوقه.

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى، مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي أثبتت الدراسات فعاليتها في تعزيز التركيز والانتباه لدى الطلاب.

 

أولًا: الأطعمة التي تساعد على التركيز

أطعمة للدماغ
أطعمة للدماغ

الأسماك الدهنية
تعتبر الأسماك مثل السلمون، والسردين، والماكريل من أهم مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تلعب دورًا مهمًا في بناء خلايا الدماغ وتحسين التواصل بين الخلايا العصبية. كما أن نقص الأوميغا 3 قد يؤدي إلى ضعف التركيز وزيادة احتمالية الإصابة بالاكتئاب والقلق، ما يؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي.

 

البيض
يحتوي البيض على مادة الكولين، وهي من المواد الأساسية التي تدعم إنتاج الناقل العصبي "أستيل كولين"، المرتبط بالذاكرة والتعلم. كما أن البيض يحتوي على البروتين وفيتامين B12، مما يجعله غذاءً متكاملًا لدعم الدماغ.

 

التوت الأزرق (بلوبيري)
غني بمضادات الأكسدة، خصوصًا مركبات الأنثوسيانين، التي تحسن تدفق الدم إلى الدماغ وتقلل من الالتهابات، ما يعزز الذاكرة قصيرة المدى ويحسن قدرات التركيز.

 

المكسرات، وخاصة الجوز (عين الجمل)
المكسرات مصدر جيد لفيتامين E، والدهون الصحية، والزنك، والمغنيسيوم. وتُظهر الأبحاث أن تناول المكسرات بانتظام يرتبط بتحسين الأداء العقلي، لا سيما الجوز الذي يشبه في شكله الدماغ ويُعتقد أنه الأكثر فائدة له.

 

الشوكولاتة الداكنة
تحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة والفيلافونويدات، وهي مركبات ثبت أنها تحفز تدفق الدم إلى الدماغ وتزيد من الإحساس باليقظة والتركيز، لكن يُفضل تناولها بكميات معتدلة لتجنب الإفراط في السكر.

 

الخضراوات الورقية الخضراء
مثل السبانخ والجرجير والبقدونس، فهي غنية بحمض الفوليك والحديد والفيتامينات B6 وB12، وهي ضرورية لصحة الدماغ وتنشيط الذاكرة.

 

الحبوب الكاملة
مثل الشوفان، وخبز القمح الكامل، والأرز البني، فهذه الأطعمة تمد الدماغ بالجلوكوز بشكل مستقر ومستمر، مما يساعد على الحفاظ على التركيز والانتباه لفترات أطول.

 

الأفوكادو
يحتوي على دهون غير مشبعة صحية تساعد في تدفق الدم إلى الدماغ، مما يُحسّن من وظائف الإدراك ويزيد من طاقة الجسم.

 

ثانيًا: مشروبات تساعد على التركيز
 

مشروبات صحية للأبناء
مشروبات صحية للأبناء

الماء
أبسط مشروب وأهمه. حتى الجفاف الطفيف يمكن أن يؤثر سلبًا على التركيز والانتباه. ينصح الطلاب بشرب ما لا يقل عن 6 إلى 8 أكواب يوميًا للحفاظ على الترطيب الأمثل للجسم والدماغ.

 

الشاي الأخضر
يحتوي على مادة الكافيين بكمية معتدلة، بالإضافة إلى الحمض الأميني "L-theanine"، الذي يساعد في تحسين التركيز والانتباه دون الشعور بالقلق، كما يحدث أحيانًا مع القهوة.

 

مشروبات الأعشاب مثل النعناع وإكليل الجبل
أظهرت بعض الدراسات أن رائحة النعناع أو تناوله يمكن أن تحفز النشاط الذهني وتحسن التركيز. أما إكليل الجبل، فيحتوي على مركبات قد تساعد في تحسين الذاكرة.

 

العصائر الطبيعية
خصوصًا عصير البرتقال أو الرمان أو التوت، فهي غنية بمضادات الأكسدة وتساعد في حماية خلايا الدماغ من التلف وتحسين الأداء الذهني. مع ذلك، يُفضل تناولها دون سكر مضاف.

 

الحليب ومشتقاته
يعد الحليب مصدرًا جيدًا للبروتين وفيتامين B12 والكالسيوم، مما يدعم وظائف الدماغ والأعصاب. كما أن اللبن الزبادي يحتوي على البروبيوتيك، الذي يحسن صحة الجهاز الهضمي، والذي يرتبط مباشرة بصحة الدماغ والمزاج.

 

نصائح عامة لتغذية تعزز التركيز
 

وتقدم الدكتورة هدى، في السطور التالية، مجموعة من النصائح التي تساعد الطلاب على تعزيز التركيز لديهم.

الاعتدال في تناول السكريات: السكر الزائد يسبب تقلبات في الطاقة والتركيز، لذلك يجب الحد من تناول الحلوى والمشروبات الغازية.

الحرص على الوجبات المنتظمة: تخطي الوجبات أو الانتظار لفترة طويلة بين كل وجبة وأخرى يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، ما يؤثر على التركيز.

وجبة الإفطار مهمة للغاية: تناول وجبة متوازنة صباحًا يُعد حجر الأساس ليوم دراسي ناجح، ويفضل أن تحتوي على بروتين وألياف وكربوهيدرات صحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اطعمة تزيد التركيز مشروبات تزيد من التركيز أطعمة ومشروبات تزيد التركيز أطعمة تقوي الذاكرة للطلاب اطعمة للطلاب

مواد متعلقة

للعودة للدراسة بعد الإجازة، أطعمة ومشروبات قدميها لأبنائك لنوم هادئ وعميق

أطعمة ومشروبات تساعد على تجديد خلايا الجسم

أطعمة ومشروبات لتعزيز طاقة الجسم ومقاومة الخمول

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

محكمة الطفل تقرر إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية بعد تعديه على طفل في نادٍ بأكتوبر

لجنة التظلمات تصدر القرار النهائي في أزمة قمة الأهلي والزمالك

بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية |تحت 20

لجنة التظلمات تكشف سبب رفضها إعادة مباراة القمة

تحرك عاجل من بيراميدز ردا على قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

رسميا، الأهلي يعلن إحالة قرار لجنة الاستئناف للشئون القانونية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مسابقة تعيين معلمي الحصة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضياع المال بالمنام وعلاقته بالتقصير في أداء العبادات

هل عدم الشعور بالزلزال دليل على الصلاح أو الخصوصية؟ عالم أزهري يجيب

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تمشيط الشعر أثناء الإحرام

المزيد
الجريدة الرسمية