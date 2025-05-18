هيئة الدواء: 4 أنواع من الأدوية ضرورية لتجنب ارتفاع ضغط الدم

كشفت هيئة الدواء المصرية وجود ادوية ضرورية لمرضي ارتفاع ضغط الدم يجب تناولها بانتظام لتجنب مضاعفات ارتفاع ضغط الدم.

أدوية ضرورية لتجنب ارتفاع ضغط الدم

وقالت هيئة الدواء المصرية ان أهم هذة الادوية:

١- مدرات البول، تساعد الجسم في التخلص من المياه الزيادة



٢-حاصرات بيتا عبارة عن أدوية تهدىء ضربات القلب وضغط الدم وتسبب الدوخة لذا يجب اخذ الجرعة قبل النوم



٣- أدوية تمنع ضيق الأوعية الدموية



٤-حاصرات قنوات الكالسيوم تستهدف منع دخول الكالسيوم للأوعية الدموية ويجب تناولها في مواعيد ثابته صباحا ومساء.

ونصحت بضرورة الانتظام في قياس ضغط الدم والعلاج المنتظم.

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يكون الضغط في الأوعية الدموية مرتفعًا جدًا (140/90 مليمتر زئبق أو أكثر، وهو مرض شائع ولكنه يمكن أن يكون خطير إذا لم يتم علاجه.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه يطبق عليه اسم "القاتل الصامت" لأن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد لا يشعرون بأعراض، والطريقة الوحيدة لمعرفة ارتفاع ضغط الدم هي قياسه.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه يسبب الارتفاع الشديد في ضغط الدم أعراضًا مثل:

١-الصداع الشديد

٢-عدم وضوح الرؤية

٣-ألم في الصدر

٤-صعوبة في التنفس

٥- دوخة

تشمل عوامل الخطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم ما يلي:

١-المُسنون

٢-العوامل الوراثية

٣-زيادة الوزن أو السمنة‬

٤-الخمول البدني

٥- النظام الغذائي غير الصحي الذي يحتوي على نسبة عالية من الملح أو الدهون، أو الذي تقل فيه الفواكه والخضروات، أو كلا الأمرين

٦-تعاطي التبغ.

خطورة ارتفاع ضغط الدم

وحذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع ضغط الدم، حيث يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بالتالي:

١-أمراض القلب والأوعية الدموية

٢-الفشل الكلوي

٣-العمى

٤-ضعف الإدراك

٥-السكتة الدماغية

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