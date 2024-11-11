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صحة ومرأة

ما الفرق بين الإنفلونزا ونزلة البرد؟ المصل واللقاح تجيب

نزلات البرد، فيتو
نزلات البرد، فيتو

في موسم الشتاء تزيد معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية، ولا يستطيع الإنسان التفرقة بين فيروس الإنفلونزا ونزلة البرد، لذا يجب عند التعرض لأعراض الرشح والسعال الذهاب للطبيب لتلقي العلاج والتفرقة بين نوع الإصابة.

الفرق بين نزلة البرد وفيروس الإنفلونزا 

وكشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير برنامج التطعيمات بالمصل واللقاح، عن الفرق بين نزلة البرد وفيروس الإنفلونزا.

وأشار إلى أن نزلة البرد أعراضها رشح وسعال بسيط بينما فيروس الإنفلونزا يسبب آلامًا بالجسم لعدة أيام تجعل المصاب بها يمكث في المنزل عدة أيام لا يستطيع الخروج من المنزل وملازمة الفراش لمدة أسبوع من شدة الإرهاق والتعب وشدة أعراض المرض.

ونصح بعدم تناول أي أدوية بدون إشراف الطبيب لحين التأكد من نوع الإصابة.

 

 

الموقف الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر


كان قد تلقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن بشأن متابعة الموقف الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر وعلى مستوى العالم، خلال شهر أكتوبر الماضي، متضمنة مقارنة لمعدلات الانتشار في نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير يرصد حالات الأمراض التنفسية الحادة المترددة أو المحتجزة في جميع مستشفيات الوزارة وعددها 542 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالأنفلونزا وعددها 28 موقعا موزعين على 14 محافظة، حيث يتم أخذ العينات وفحصها في المعامل المركزية للوزارة، والمعامل الإقليمية بالمحافظات.

وكشف «عبدالغفار» أن عدد العينات التي تم فحصها خلال شهر أكتوبر وفقا للتقرير بلغت 1478 حالة، وكانت نسبة الحالات الإيجابية للأنفلونزا 4%، مضيفا أن توزيع نسبة الحالات الإيجابية كان بينها 11% لفيروس Flu A / pdm09H1 بينما كان فيروس Flu A/H3 بنسبة 50% وفيروس Flu B بنسبة 39%.

وأضاف «عبدالغفار» أن عدد العينات التي تم فحصها خلال شهر أكتوبر من العام الماضي كانت 2576 عينة، وكانت نسبة الحالات الإيجابية للأنفلونزا 14% ونسبة فيروس Flu A / pdm09H1 كانت 88% ونسبة فيروس Flu A/H3 بلغت 1% بينما كانت نسبة فيروس Flu B نحو 10% بالإضافة لـ 1% لفيروس Mixed.

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وأوضح «عبد الغفار» أن أعلى أنواع فيروسات الأنفلونزا انتشارا في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي كانت لـ فيروس Flu A/H3 بنسبة 50% من العينات الإيجابية، مشيرا إلى انخفاض نسبة انتشار فيروسات الأنفلونزا هذا العام عن العام الماضي بنسبة 10% مؤكدا عدم رصد أي فيروسات أو متحورات جديدة وفقا للتقرير.

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