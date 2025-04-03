هيئة الدواء تقدم نصائح للتعامل مع الآثار الجانبية لأدوية الكورتيزون

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح للتعامل مع الآثار الجانبية لأدوية الكورتيزون.

نصائح للتعامل مع الآثار الجانبية لأدوية الكورتيزون

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشور توعوي ضرورة اتباع الآتي:

١- تناول الدواء صباحًا مع وجبة الإفطار لتقليل عسر الهضم.

٢-التزم بنظام غذائي متوازن ومارس الرياضة بإنتظام لتجنب زيادة الوزن.

٣- لا توقف الدواء فجأة، واستشر طبيبك لتقليل الجرعة تدريجيا.

ووجهت هيئة الدواء نصائح للمرضى الذين يتناولون دواء الوارفارين، وهو من الأدوية المستخدمة لمرضي القلب والسيدات الحوامل والمرضي الذين يحتاجون تناول أدوية تمنع الجلطات وتسبب سيولة في الدم.

وتضمنت هذه النصائح:

١-الحرص عند استخدام الباراسيتامول، واستخدامه لفترات قصيرة وبجرعات محدودة، والرجوع إلى الطبيب المعالج قبل البدء في استخدام أي أدوية أو مسكنات من شأنها أن تتفاعل مع الوارفارين ليحدد ما يلزم من متابعة.​

٢-إبلاغ الطبيب فورًا إذا ظهرت أي أعراض نزيف أثناء العلاج بالوارفارين.​

٣-استشارة الصيدلي بخصوص التفاعلات الدوائية الأخرى للوارفارين، والحرص على معرفة الأدوية التي تحتوي على باراسيتامول مثل أدوية الصداع والبرد، وكذلك حساب الجرعات الآمنة التي يمكن تناولها من هذه الأدوية خلال اليوم.

​تفاعلات الدواء لا تقتصر على الأدوية فقط

وكانت هيئة الدواء قد أعلنت إن التفاعلات الدوائية لا تقتصر فقط على التفاعلات الدوائية بين دوائين، بل يمكن أن تكون بين الدواء والمكملات الغذائية أوالفيتامينات أو الأدوية العشبية، وبين الدواء والشراب أو الطعام.​

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن التفاعلات الدوائية يمكن أن تجعل الدواء أقل فعالية، أو تسبب آثارا جانبية غير متوقعة قد تكون ضارة.​

أحسن طريقة لتناول الدواء وتحقيق أقصى استفادة ممكنة

ونصحت بضرورة معرفة التفاعلات الدوائية المحتملة لأى دواء وأحسن طريقة لتناول الدواء وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وكانت هيئة الدواء حذرت من وجود تفاعلات دوائية بين أقراص الحديد التي يتم تناولها لعلاج الأنيميا وبين بعض الأدوية والأطعمة التي يتم تناولها يوميا.

وقالت هيئة الدواء إنه قد يصف الطبيب أقراص الحديد لعلاج الأنيميا حسب الحالة الصحية، وقد تحدث بعض التفاعلات الدوائية بين أقراص الحديد وبعض الأدوية أو الأطعمة، والتي يمكن أن تؤثر بالسلب على امتصاص الحديد؛ مما يقلل من الانتفاع منه.

نصائح لضمان الحصول على الفائدة المرجوة من أقراص الحديد

وقدمت هيئة الدواء عددا النصائح لضمان الحصول على الفائدة المرجوة من أقراص الحديد منها:

١- يفضل تناول الحديد على معدة فارغة ولكن قد يسبب ذلك تقلصات بالمعدة وغثيان ويمكن تناولها مع كمية قليلة من الطعام لتقليل هذه الأعراض.

٢- إذا اضطر الإنسان إلى تناول الحديد مع الطعام يفضل تناوله مع الجبن والزبادي والبيض والقهوة ويفضل تناول هذه الأطعمة والمشروبات بساعة أو قبلها بساعتين على الأقل.

٣- لا يجب تناول أدوية الحموضة والفيتامينات التي تحتوي على الكالسيوم مع أقراص الحديد في نفس التوقيت ويفضل الفصل بينهم بساعة أو ساعتين.

كما وجهت هيئة الدواء نصائح لتجنب حدوث تفاعلات دوائية عند تناول فوار الحموضة خاصة وأن الكثير من المرضى الذين يعانون من الحموضة وارتجاع المريء يعتمدون بشكل كبير على استخدام فوار الحموضة.

تفاعلات الأدوية مع فوار الحموضة

وأكدت هيئة الدواء أن فوار الحموضة يؤثر على فاعلية كثير من الأدوية، وقد يغير طريقة عملها، أو يزيد من خطر التعرض لبعض الآثار الجانبية.​

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.