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صحة ومرأة

نصائح لحماية تلاميذ المدارس من العدوى البكتيرية والفيروسية

نصائح لحماية طلاب
نصائح لحماية طلاب المدارس من العدوى

 وجه الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، نصائح لحماية تلاميذ المدارس من العدوى من الأمراض الفيروسية والبكتيرية.

 

نصائح لحماية تلاميذ المدارس من العدوى 

 وأوصى استشاري الحساسية والمناعة أولياء الأمور بضرورة الحفاظ على الطفل من الإصابة بعدوى الرشح والسعال والعطس أو الحكة الجلدية من خلال عدم المشاركة في الأكل والطعام بين الطلاب وتجنب استخدام أدوات الآخرين والحصول على تطعيم الإنفلونزا للوقاية من الالتهاب الرئوي. 
 

أجسام مضادة ضد الفيروس المخلوي التنفسي

 وأشار إلى وجود أجسام مضادة ضد الفيروس المخلوي التنفسي الذي يصيب الرضع والأطفال، ويمكن الوقاية منها وتناول نظام غذائي صحي وارتداء ملابس قطنية ثقيلة. 
 

نصائح لتقوية جهاز المناعة في الجسم

 ووجه الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح نصائح بشأن تقوية جهاز المناعة في الجسم خاصة وأن جهاز المناعة مثل باقي أجهزة الجسم يحتاج الي اهتمام وتقوية وضعف جهاز المناعة يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا ومضاعفاتها والنزلات المعوية.

وأشار الي أن أهم النصائح هي:

١- النظام الغذائي الصحي غني بالبروتين وقليل الدسم وغني بالخضراوات والفاكهة.

 
وفي موسم  الشتاء يمكن الإكثار من تناول  البرتقال والجوافة وهي فاكهة تحتوي علي فيتامين سي تقوي جهاز المناعة.

 
٢- تجنب الأكلات السريعة لأنها تضعف الجهاز المناعي 
 

٣- الحصول على فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس والحصول على الفيتامينات ومنها الزنك ويمكن الحصول عليه من المكسرات والبقوليات 

 

٤- الإلتزام بالراحة والنوم لمدة ٨ ساعات يوميا 
 

٥- ممارسة الرياضة  حيث تساعد في تنشيط الدورة الدموية .


٦- تجنب التدخين لأنه يؤثر على جهاز المناعة 
 

٧- البعد عن التوتر والانفعال  والقلق

 

 اللقاح ضد الإنفلونزا 

 ينصح الأطباء بتلقي لقاح الإنفلونزا لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر وينصح باللقاح بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة بسبب الإنفلونزا وأولئك القادرين على نشر الإنفلونزا إلى الأشخاص المعرضين لخطر كبير.

الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بأمراض خطرة بسبب الأنفلونزا، هم:


١- الأطفال من عمر 6 أشهر إلى أقل من 5 سنوات.
 

٢- الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل.
 

٣-كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.
 
٤- الأطفال والمراهقون الذين يتعين عليهم تناول الأسبرين أو حمض الأسكوربيك لفترات طويلة من الزمن بسبب حالة طبية.
 

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٥- الأطفال والبالغون الذين يعانون من حالات طبية معينة، بما في ذلك اضطرابات القلب أو الرئة التي تتطلب رعاية طبية منتظمة، مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو التليف الكيسي.

 

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