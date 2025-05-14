الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يحيل إدارة وإشراف مدرستين للتحقيق بسبب فوضى الفصول

محافظ بني سويف يزور
محافظ بني سويف يزور قرية دشطوط بسمسطا، فيتو

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إحالة إدارة المدرسة الإعدادية والثانوية بنين بقرية دشطوط إلى التحقيق، وذلك بسبب التقصير في العمل وعدم تحقيق الانضباط والالتزام داخل المدرسة، الأمر الذي استدعى استدعاء مديري المدرستين.

محافظ بني سويف يزور قرية دشطوط بسمسطا 

وجاء هذا القرار على هامش زيارة محافظ بني سويف "اليوم" لوحدة دشطوط الصحية، حيث توجه إلى المدرسة وتفقد عددًا من الفصول والقاعات، والتقى بعض الطلاب عقب انتهائهم من أداء امتحانات المواد العملية. 

ولاحظ محافظ بني سويف، خلال جولته وجود فوضى واضحة، وغياب للرقابة، وضعف في المتابعة من قبل إدارة المدرسة، حيث تبيّن له وجود طلاب متروكين دون إشراف وهم يتجمعون بجوار النوافذ في مشهد يعرض حياتهم للخطر ويُعد مرفوضًا تمامًا.

محافظ بني سويف يحيل إدارة مدرستين للتحقيق

ووجّه محافظ بني سويف، من خلال اتصال هاتفي، وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة إدارة المدرستين وطاقم الإشراف إلى التحقيق، بسبب التقصير وضعف الرقابة والمتابعة، وعدم انضباط العملية التعليمية. 

كما شدد محافظ بني سويف، على أهمية المتابعة الدورية المستمرة، وعدم السماح بأي تقصير، والتعامل الفوري مع المخالفين، محذرًا من تكرار مثل هذه السلوكيات غير المقبولة التي تشكل خطرًا على أمن وسلامة الطلاب.

إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم - ببني سويف

متوفيان و5 مصابين، ارتفاع أعداد ضحايا انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء ببني سويف

إصابة 5 عمال إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء ببني سويف

وكيل التعليم ببني سويف تتفقد كنترول امتحانات الدبلومات الفنية

إيقاف رئيس وحدة زراعية عن العمل لحصوله على رشوة 1000 جنيه في بني سويف

إحباط تلاعب بمحطة وقود وبيع بنزين وسولار في السوق السوداء ببني سويف

قطع الكهرباء عن 10 مناطق سكنية و5 قرى لصيانة المُغذيات ببني سويف

تحرير 300 محضر مخالفة تموينية في حملات مكثفة لضبط الأسواق ببني سويف

دون خسائر بشرية، السيطرة على حريق منزل بقرية قمن العروس ببني سويف

تعليم إهناسيا ببني سويف تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم - ببني سويف

متوفيان و5 مصابين، ارتفاع أعداد ضحايا انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء ببني سويف

إصابة 5 عمال إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء ببني سويف

وكيل التعليم ببني سويف تتفقد كنترول امتحانات الدبلومات الفنية

إيقاف رئيس وحدة زراعية عن العمل لحصوله على رشوة 1000 جنيه في بني سويف

إحباط تلاعب بمحطة وقود وبيع بنزين وسولار في السوق السوداء ببني سويف

قطع الكهرباء عن 10 مناطق سكنية و5 قرى لصيانة المُغذيات ببني سويف

تحرير 300 محضر مخالفة تموينية في حملات مكثفة لضبط الأسواق ببني سويف

الأكثر قراءة

هدية سعودية ثمينة، 10 من أثرياء العالم تقفز ثرواتهم 43 مليار دولار في ساعات

قصة مرضه هزت مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة المصور محمد عبد الله العزوني بعد صراع مع السرطان

أول قرار في واقعة انتحال صفة اللاعب رمضان صبحي وتأديته الامتحان بدلا منه

الدوري المصري على حافة الانهيار.. غزو أندية الشركات ورجال الأعمال يعجل بكلمة النهاية!

ترامب يطالب الشرع بترحيل الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل

الحكومة تكشف حقيقة تحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري

من داخل الطائرة المتجهة إلى قطر، ترامب يوجه رسالة غير متوقعة لإسرائيل ويصف الشرع بالرائع

حسين لبيب يتوجه لفرنسا، اعرف السبب

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

زلزال مايو 2025 V.S أكتوبر 1992 (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال الشعراوي عن سبب حدوث الزلازل؟ إمام الدعاة يتحدث عن الكوارث الطبيعية (فيديو)

بعد الهزة الأرضية بمصر، ما حقيقة وقوع زلزال في زمن النبي؟

دعاء الزلازل والهزات الأرضية للتوبة والإنابة إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية