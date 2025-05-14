محافظ بني سويف يحيل إدارة وإشراف مدرستين للتحقيق بسبب فوضى الفصول

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إحالة إدارة المدرسة الإعدادية والثانوية بنين بقرية دشطوط إلى التحقيق، وذلك بسبب التقصير في العمل وعدم تحقيق الانضباط والالتزام داخل المدرسة، الأمر الذي استدعى استدعاء مديري المدرستين.

محافظ بني سويف يزور قرية دشطوط بسمسطا

وجاء هذا القرار على هامش زيارة محافظ بني سويف "اليوم" لوحدة دشطوط الصحية، حيث توجه إلى المدرسة وتفقد عددًا من الفصول والقاعات، والتقى بعض الطلاب عقب انتهائهم من أداء امتحانات المواد العملية.

ولاحظ محافظ بني سويف، خلال جولته وجود فوضى واضحة، وغياب للرقابة، وضعف في المتابعة من قبل إدارة المدرسة، حيث تبيّن له وجود طلاب متروكين دون إشراف وهم يتجمعون بجوار النوافذ في مشهد يعرض حياتهم للخطر ويُعد مرفوضًا تمامًا.

محافظ بني سويف يحيل إدارة مدرستين للتحقيق

ووجّه محافظ بني سويف، من خلال اتصال هاتفي، وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة إدارة المدرستين وطاقم الإشراف إلى التحقيق، بسبب التقصير وضعف الرقابة والمتابعة، وعدم انضباط العملية التعليمية.

كما شدد محافظ بني سويف، على أهمية المتابعة الدورية المستمرة، وعدم السماح بأي تقصير، والتعامل الفوري مع المخالفين، محذرًا من تكرار مثل هذه السلوكيات غير المقبولة التي تشكل خطرًا على أمن وسلامة الطلاب.

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