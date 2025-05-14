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محافظات

محافظ بني سويف يستمع لشكاوى الأهالي خلال تفقده الوحدة الصحية بقرية دشطوط

محافظ بني سويف يستمع
محافظ بني سويف يستمع لشكاوى الأهالي، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قام "اليوم" بزيارة ميدانية للوحدة الصحية بقرية دشطوط التابعة لإدارة سمسطا، وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة انتظام وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية في القرى.

ورافق المحافظ خلال الزيارة كل من: الدكتورة سماح أحمد جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، ومدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية، وذلك بحضور الدكتورة رشا خليفة مدير إدارة سمسطا، والدكتور محمد أسعد مدير الوحدة الصحية.

محافظ بني سويف يزور وحدة دشطوط الصحية

واطمأن محافظ بني سويف، على سير وانتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية، حيث تفقد عددًا من أقسام الوحدة التي شملت: الاستقبال، الصيدلية، الأسنان، التطعيمات، تنظيم الأسرة، غرفة المبادرات، التثقيف الصحي، مكتب الصحة، وتسجيل الملفات، موجهًا بتلافي بعض الملاحظات لتعزيز مستوى الخدمة بالشكل المطلوب.

كما حرص محافظ بني سويف، على لقاء عدد من المواطنين المترددين على الوحدة، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم سواء المتعلقة بمستوى الخدمة داخل الوحدة أو بمطالب وشكاوى في قطاعات ومرافق أخرى، حيث وجه رئيس المدينة بسرعة بحث تلك المطالب والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تلبيتها في ضوء الإمكانات المتاحة وفي إطار القانون.

محافظ بني سويف يثني على العاملين بتنظيم الأسرة

وأثنى محافظ بني سويف، على العاملين في إدارات وعيادات تنظيم الأسرة، مطالبًا إياهم بمواصلة الجهود والحفاظ على النجاحات التي حققتها المحافظة في الملف السكاني، بالتعاون مع الجهات والمجالس الشريكة، خصوصًا التقدم الملحوظ في المؤشرات السكانية وعلى رأسها انخفاض معدلات الزيادة الطبيعية، لاسيما بعد تكريم بني سويف ضمن المحافظات المتميزة خلال احتفالية إطلاق الخطة العاجلة لتنمية السكان والتنمية البشرية بالقاهرة، والتي شهدت حضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

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