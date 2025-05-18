الأحد 18 مايو 2025
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خارج الحدود

جنود إسرائيليين يطالبون قائدهم بعدم دخول غزة لهذا السبب

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت  هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن 11 جنديا من لواء المشاة بجيش الاحتلال الإسرائيلي طلبوا من قائدهم عدم الدخول لغزة لأنهم منهكون بسبب القتال. 

جنود الاحتلال يطالبوا بعدم دخول غزة 

وفي السياق ذاته أكدت صحيفة هآرتس العبرية، أن 35 من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتحروا منذ بداية الحرب على غزة حتى نهاية 2024.

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وقالت الصحيفة في تقريرها الصادر اليوم، نقلا عن مصادر لم تعلن أسمائها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض الكشف عن أعداد الجنود الذين انتحروا خلال العام الحالي.

وأضافت أن جيش الاحتلال دفن منذ بدء الحرب جنودًا كثر بسبب الانتحار دون جنائز عسكرية أو إعلان سبب الوفاة، مضيفة أن عدد الجنود الذين يتلقون العلاج من أمراض نفسية منذ بدء الحرب يتجاوز 9 آلاف جندي.

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجند مصابين بأمراض نفسية للقتال في صفوف الاحتياط بسبب نقص عدد الجنود.

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غزة جيش الاحتلال الحرب على غزة

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