الأحد 18 مايو 2025
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خارج الحدود

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 125 شهيدا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم  إلى 125 شهيدا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية،  باستشهاد 106 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 50 شهيدا في خان يونس.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي السياق ذاته شن جيش الاحتلال غارة على منزل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

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استشهاد 3 صحفيين في غزة، والاحتلال يستهدف ويحاصر المستشفى الإندونيسي

واستشهد 3 أشخاص، بينما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

جيش الاحتلال يقصف خياما تؤوي نازحين في منطقة المواصي

وقبل وقت سابق، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، خلال قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، مع تزايد وتيرة عمليات القصف والتقدم الإسرائيلية شمال ووسط القطاع.

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي جباليا

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