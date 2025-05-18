الأحد 18 مايو 2025
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خارج الحدود

انفجار عبوة ناسفة خارج عيادة في ولاية كاليفورنيا

عناصر من الشرطة الأمريكية،
عناصر من الشرطة الأمريكية، فيتو

انفجرت عبوة ناسفة، مساء أمس السبت، خارج عيادة متخصصة في التقنيات المساعدة على الإنجاب في مدينة بالم سبرينجز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفق ما أفاد رئيس البلدية، ما أسفر عن مقتل شخص.


ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن رئيس البلدية رون ديهارت قوله إن "عبوة داخل أو قرب سيارة تمّ ركنها في المبنى" تسببت بالانفجار عند الساعة 11:00 (18:00 بتوقيت جرينيتش).

وقالت نيما تبريزي (37 عاما) المقيمة في سانتا مونيكا إنها كانت بداخل صيدلية عامة قريبة لصرف القنب عندما شعرت بانفجار ضخم.

وأضافت تبريزي: "لقد اهتز المبنى، واتجهنا للخارج وكانت هناك سحابة دخان ضخمة. لقد كان انفجارا غريبا، شعرت كأن قنبلة انفجرت، ذهبنا إلى موقع الحادث ورأينا رفاتا بشريا".

وقالت نيكول لوزانو المتحدثة باسم المدينة إن محققين من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في طريقهم إلى موقع الانفجار للمساعدة في تقييم ما حدث.

وقال ماهر عبد الله الذي يدير عيادة الخصوبة التي وقع بها الانفجار إن جميع طاقم العيادة في مان وتم التعرف على أماكنهم.

ودمر الانفجار مكتب العيادة، حيث يتم إجراء الاستشارات مع المرضى، لكنه لم يحدث أضرارا في معمل الإخصاب المخبري وجميع الأجنة المسجلة.

وأضاف عبد الله: "ليس لدي أدنى فكرة عما حدث، الحمد لله أننا لا نستقبل المرضى فى هذا التوقيت".

يذكر ان بالم سبرينجز منطقة عصرية في الصحراء تبعد حوالي ساعتين بالسيارة غرب لوس أنجلوس، وتشتهر بالمنتجعات الفاخرة وإقامة المشاهير بها.

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بالم سبرينجز ولاية كاليفورنيا لوس انجلوس تايمز سانتا مونيكا لوس انجلوس

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