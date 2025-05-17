فيتو تكشف تفاصيل مغادرة الأمير تميم القمة العربية

انسحاب أمير قطر، شهدت القمة العربية في بغداد اليوم السبت، تفاصيل مثيرة أبرزها تغيب عدد كبير من قادة الدول العربية، ومغادرة الأمير تميم بن حمد قبل إلقاء كلمته.

تفاصيل انسحاب أمير قطر

وكشفت فيتو تفاصيل انسحاب أمير قطر من قمة بغداد اليوم، وذلك على خلفية عدم مراعاة تسلسل إلقاء الكلمات أثناء الجلسة، وإعطاء الأولوية لبعض وزراء الخارجية العرب الحاضرين قبل الرؤساء والأمراء والشيوخ، ما سبب انزعاجًا للوفد القطري على أثرها غادر أمير قطر القمة قبل إلقاء كلمته.

أمير قطر يغادر القمة العربية قبل إلقاء كلمته

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الديوان الأميري القطري، مغادرة أمير قطر تميم بن حمد بغداد دون إلقاء خطاب في القمة الـ34.

انسحاب أمير قطر من قمة بغداد اليوم، فيتو

فيتو تكشف تفاصيل انسحاب أمير قطر

وجاء في بيان الديوان الأميري القطري اليوم السبت: "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، غادر اليوم العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد ترؤسه وفد دولة قطر المشارك في الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي عقدت في القصر الحكومي بالعاصمة العراقية بغداد اليوم".

انسحاب أمير قطر قمة بغداد

وأكد الديوان الأميري، أنه "كان في وداع الأمير والوفد المرافق في مطار بغداد الدولي، وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، وعدد من كبار المسؤولين".

وأضاف البيان الأميري "محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي رافقوا الأمير خلال الزيارة".

وشدد البيان الختامي للقمة العربية، اليوم السبت، على الوقف الفوري للحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وحث البيان الختامي للقمة العربية المجتمع الدولي علي الضغط على إسرائيل من أجل وقف إراقة الدماء في غزة.

وقبل وقت سابق من اليوم أعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية وبدء جلسة العمل المغلقة لـ ‎القمة العربية الـ 34.

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