مرسوم رئاسي سوري بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين قسرا

أقرت الرئاسة السورية، اليوم السبت، بتشكيل مرسوم هيئة وطنية للمفقودين مهمته البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا.

وأوضحت الرئاسة السورية أن المرسوم ينص على تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية مهمتها كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام البائد.

وأضافت الرئاسة السورية: هيئة العدالة الانتقالية مهمتها مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات النظام السابق.

كما أشارت إلى أن هيئة العدالة الانتقالية مهمتها جبر الضرر الواقع على الضحايا وترسيخ مبادئ المصالحة الوطنية.

وتم تعيين محمد رضى جلخي رئيسا للهيئة، ويكلف بتشكيل فريق العمل، ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يوما.

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