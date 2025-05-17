الأحد 18 مايو 2025
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خارج الحدود

المتطرف بن غفير: علينا الدخول بكل القوة إلى غزة وإنهاء المهمة

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

نقلت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم السبت، قوله: “ليس هذا هو الوقت للتراجع ومنح حماس فرصة للتنفس والتعافي من جديد”.

بن غفير: ليس هذا هو الوقت للتراجع ومنح حماس فرصة للتنفس

وأضاف إيتمار بن غفير: يجب الضغط على دواسة الغاز حتى النهاية، حتى إخضاع حماس وعلينا الدخول الآن بكل القوة إلى غزة وإنهاء المهمة.

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وتابع: علينا السيطرة على الأرض، وتحرير أسرانا بالقوة وسأواصل الكفاح ضد أي اتفاق استسلام، لقد حانت ساعة الحسم.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت قناة "كان" العبرية في تقرير لها، تفاصيل الاتفاق الجاري التفاوض عليه حاليا بين إسرائيل وحماس في العاصمة القطرية الدوحة.

قناة عبرية تنشر تفاصيل اتفاق قيد التفاوض بين تل أبيب وحماس  


وجاء في تقرير القناة الإسرائيلية أن الخطوط العريضة الجديدة للصفقة تتضمن إطلاق سراح 10 رهائن ووقف إطلاق النار لمدة شهرين.

وأكدت القناة الإسرائيلية، أنه في  بداية الصفقة يتم إطلاق سراح عشرة رهائن على الفور دفعة واحدة، وفي اليوم العاشر من الاتفاق تقدم حماس قائمة بأسماء الأسرى الذين بحوزتها أحياء كانوا أو أمواتا.

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بن غفير حماس غزة

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