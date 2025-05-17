افتتاح معرض "حواديت مصرية" في مركز كرمة بن هانئ الإثنين المقبل

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش افتتاح معرض الفنان مصطفى الشربجي بعنوان "حواديت مصرية" بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، وذلك في تمام الساعة الـ 7 مساء يوم الاثنين الموافق 19 مايو 2025، على أن يستمر المعرض حتى 29 من نفس الشهر.

معرض حواديت مصرية

معرض حواديت مصرية هو معرض فوتوغرافي، يرصد ملامح الشارع المصري، ويجمع قصص الناس في الحظات صادقة تنبض بالحياة، كل صورة هي حكاية قصيرة عن روح مصر.

من هو الفنان مصطفى الشربجي؟

مصطفي الشربجي هو مصور مصرى بدء العمل في التصوير الفوتوغرافي منذ أكثر من ١٤ عامًا، حيث تخصص في تصوير الشارع والبورترية، كما شارك في أكثر من ٣٥ معرضا فنيا بين المحلى والدولي.

وحصل الشربجي على عدة جوائز مهمة، منها: الفوز مرتين بجائزة وقد الاتحاد الأوروبي، وجائزة ساقية الصاوي خمس مرات متتالية، فزت بجائزة Wiki Loves Africa الدولية، وجائز في مسابقة GAP العالمية، ونال المركز الأول في مسابقة "ترائي" ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية تحت رعاية منظمة ICESCO، وفاز بالمركز الأول في مسابقة السراج الدولية بالعراق، وكذلك المركز الأول في مسابقة بالمصري" تحت رعاية اتحاد المصورين العرب وشركة نيكون، تم اختياري فنان العدد" في مجلة Street Photographer Magazine الأمريكية، عدد سبتمبر ۲۰۲۳، وجائزة الصورة الفردية في مسابقة مهرجان "تصوير بدولة قطر، مؤسس مبادرة صورة وحكاية" لتعليم شباب المصورين مهارات تصویر حياة الشارع.

وأكد الشربجي سعيه الدائم إلى تقديم أعمال بصرية تحكي قصص الناس والحياة اليومية من خلال عدسته.

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