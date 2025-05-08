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خارج الحدود

بن غفير: من الخطأ الاعتقاد بأن ترامب يعمل لمصلحتنا

إيتمار بن غفير، فيتو
إيتمار بن غفير، فيتو

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه “يجب أن نوضح للرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة يضر بفرصنا في تحقيق النصر”.

إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على الأمريكيين لمنع إيران من امتلاك برنامج نووي

أكد بن غفير بحسب قناة القاهرةالإخبارية، أن إسرائيل لا يمكنها أن تعتمد على الأمريكيين للقيام بمهمة منع إيران من امتلاك برنامج نووي.

وبشأن الاتفاق بين واشنطن والحوثيين قال: “من الخطأ الاعتقاد أن ترامب يعمل من أجلنا وعلينا الاعتماد على أنفسنا ”.

جماعة الحوثي تواصل استهداف السفن الإسرائيلية 

جدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم الحوثيون قال أمس: إن الجماعة ستواصل استهداف السفن الإسرائيلية حتى إدخال المساعدات لغزة.

 الاتفاق مع واشنطن يخدم القضية الفلسطينية 

وأضاف: الاتفاق بين صنعاء وواشنطن يقضي بوقف العدوان الأمريكي على اليمن ومن حقنا الرد الفوري على أي عدوان علينا.

وتابع: الاتفاق مع واشنطن يخدم القضية الفلسطينية ويحرج إسرائيل وسنقيم أي دعم أمريكي مستقبلي لإسرائيل ونحدد موقفنا بناء عليه ولا نقبل أن يخضع موضوع إسناد غزة لأي ابتزاز.

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