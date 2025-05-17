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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 17-5-2025 بالصاغة (آخر تحديث)

اسعار الذهب، فيتو
اسعار الذهب، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت وفقا لآخر تحديث لها فى الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5177 جنيها “بيع”، 5154 جنيهًا “شراء”.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4530 جنيها “بيع”، 4510 جنيها “شراء”.

 

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3895 جنيها “بيع”، 3874 جنيها “شراء”.

 

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي  36360 جنيها “بيع”، 36160 جنيها “شراء

 

أسعار الذهب فى البورصة العالمية 

 

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 2% في جلسة الماضية الجمعة، مع تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر، مع تأثر السوق بفعل تزايد الإقبال على المخاطرة بعد اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.12% إلى 3203.65 دولار للأونصة. ونزل الذهب 3.6% خلال الأسبوع.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 3187.2 دولار، فيما سجل خسارة أسبوعية بنسبة 4.6%.

وكانت الأسعار قد بلغت الشهر الماضي مستوى قياسيا مرتفعا عند 3500.05 وسط تصاعد توتر الرسوم الجمركية.

موشرات وول ستريت

ونتيجة لذلك، تتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت لتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من الإقبال على المخاطرة بعد فترة طويلة من الضبابية.

والذهب أداة تحوط من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية وينتعش في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

أسعار الفائدة الامريكية القادمة 

وفي الوقت نفسه، عززت أحدث بيانات عن تباطؤ التضخم، إلى جانب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع، في الولايات المتحدة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرات أخرى هذا العام.

وتتوقع الأسواق أن يخفض البنك المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض مرتين بدءا من سبتمبر.

 

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