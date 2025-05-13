الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم - ببني سويف

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم - ببني سويف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "بني سويف - الفيوم" الجديد، بالقرب من قرية أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

 

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم "و م ص 3812" في الأراضي الزراعية المجاورة للطريق المشار إليه.

 

إصابة 7 أشخاص بحادث ببني سويف

 

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

 

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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