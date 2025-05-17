تقديم الخدمة الطبية لـ 1700 مريض خلال قافلة طبية في أبو عمران بكفر صقر

قامت مديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية أبو عمران، بمركز ومدينة كفر صقر، بمحافظة الشرقية، تحت إشراف الدكتور محمد عمر مدير الإدارة الصحية داخل مركز كفر صقر والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

القافلة بها 11 عيادة و10 تخصصات

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إن القافلة اشتملت على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

مبادرة رئيس الجمهورية

ويأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالمناطق النائية بالشرقية.

توقيع الكشف الطبى على 1760 مريضا

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بأن الفرق الطبية بالقافلة قامت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٧٦٠ مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٣ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية حيث تم اتخاذ اجراءات استخراج القرارات على نفقة الدولة

جلسات توعية صحية وتثقيفية

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها، وذلك تحت إشراف الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، والدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية بالشرقية،مقدما الشكر منسق القوافل العلاجية بالشرقية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظرًا لجهودهم المخلصة المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

الدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية

ومن جهته أكد الدكتور محمد العقاد المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أنه تم تنفيذ 1255 مشروعا في القطاعي الصحي خلال آخر 8 أو 9 سنوات بتكلفة 215 مليار جنيه.

المشروعات 352 مشروعا بتكلفة 108 مليار جنية

وأشار العقاد إلى أنه طبقا لتصريح الدكتور وزير الصحة، فإنه خلال السنة المالية 2024/ 2025، بلغ عدد المشروعات 352 مشروعا بتكلفة حوالي 108 مليارات جنيه، ومن بينها مشروعات جاري تنفيذها، وموزعة على جميع المحافظات.

470 ألف حالة استفادت خلال العام 24-25

وأوضح أنه في ديوان عام الوزارة من أول يوليو 2024 حتى شهر مايو 2025، في موضوع قوائم الانتظار، هناك 740 ألف حالة استفادت بتكلفة 4.1 مليار جنيه، وبالنسبة للعلاج على نفقة الدولة صدر 3.2 مليون قرار استفاد منها 2 مليون مواطن بتكلفة 22 مليار جنيه.

الوزارة تضيف مبالغ اضافية عند العجز

ويضيف المدير العام للمجالس الطبية ان الوزير قال: "التكلفة جزء منها مخصص من وزارة المالية وجزء تعزيز من المالية على مدار السنة، حيث كان مخصصًا حوالي 9 مليارات جنيه، ووزارة المالية تقوم بتعزيز المخصصات بمبالغ إضافية في حالة وجود عجز وفجوة"

يتم استخراج القرار بالرقم القومى للمريض

وأوضح العقاد أن القرارات الوزارية على نفقة الدولة، يتم استخراجها فور ورود ما يفيد حالة المريص ونوع العلاج الذى تحدد له، وذلك عن طريق تقرير اللجنة الثلاثية الذى نتلقاه من الجهة المعالجة ويضاف إلى ذلك الرقم القومي للمريض ويتم الاستخراج فورا.

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