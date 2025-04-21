وكيل صحة الشرقية يتابع انتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة بالزقازيق

تابع الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ميدانيا انتشار الفرق الطبية المتحركة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بنادي الشرقية الرياضي، وأماكن التجمعات بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية تزامنا مع الاحتفالات بعيد شم النسيم.

توقيع الكشف الطبى على المواطنين

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إن الهدف من ذلك هو تقديم الخدمات الصحية وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات المختلفة، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان بالمديرية، للتأمين الطبي للاحتفالات الدينية والمناسبات العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

انتظام سير العمل والخدمات الصحية

وأشار جميعة الى انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المترددين على العيادات الطبية المتنقلة بالزقازيق، وكذلك الفرق الطبية بنادي الشرقية مطمئنًا على تجهيز العيادات ودعمها بالأطقم طبية من أطباء وصيادلة وتمريض، ومن توفير الأدوية والمستلزمات اللازمة للإسعافات الأولية، والمستلزمات الطبية اللازمة لفحص المواطنين ضمن المبادرات الرئاسية الصحية، لضمان تقديم الخدمات بالشكل الأمثل.

توقيع الكشف الطبي على المواطنين

كما شارك وكيل وزارة الصحة بالشرقية في توقيع الكشف الطبي على المواطنين وتقديم الخدمات الصحية لهم، متابعًا أيضًا تنفيذ الحملات والندوات التوعوية، وتوزيع المنشورات الصحية على المواطنين بأماكن التجمعات من خلال فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي.

تقديم الإرشادات والتوعية الصحية

كما قدم بعض الإرشادات والتوعية الصحية للمواطنين، لزيادة الوعي خاصة فيما يتعلق بالمأكولات ومخاطر تناول الفسيخ والأسماك المملحة خلال شم النسيم، مقدمًا التهنئة للمواطنين، والشكر للفرق الطبية على الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع التوجيه لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لمن يستحق عن طريق اللجان الطبية المنتشرة

الدكتور محمد أحمد عقل

وأكد محمد أحمد عقل مدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان أن الحصول على العلاج على نفقة الدولة يتطلب توجه المريض إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، ثم تحرير "تقرير اللجنة الثلاثية" وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة مرفقة بصورة البطاقة الشخصية تقرير اللجنة الثلاثية والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون أى أعباء مالية على المريض.

تكلفة الفشل الكلوى بلغ 3,7 مليار جنية

وأشار مدير عام المجالس الطبية المتخصصة أن هناك 3.7 ملايين طلب علاج على نفقة الدولة سنويا، وزادت قيمة المبالغ المدرجة عن 7.5 مليارات جنيه ومطلوب لكى بتم التغطية لميزانية العلاج 6 مليارات أخرى لسداد كافة المديونيات والتزمات العلاج على نفقة الدولة، خاصة بعد التحديات الكبيرة وارتفاع أسعار العلاج، وعلى سبيل المثال يبلغ تكلفة علاج الفشل الكلوى 3.7 مليارات جنيه"

زيادة المديونيات المرحلة

وقال الدكتورعقل إن هناك عددا من التحديات أبرزها تغير أسعار الأدوية والمستلزمات بالشراء الموحد، وعدم تعديل بعض أسعار الأكواد منذ فترة، وتغيير سعر الصرف، وزيادة أعداد المرضى، وزيادة المديونيات المرحلة من سنوات سابقة، وعدم زيادة الموازنة بنفس نسب الزيادة والمتغيرات التى تحدث فى مجال الادوية والمستلزمات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.