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صحة الشرقية: تكثيف حملات الأغذية على المنشآت الغذائية والتجارية بالعاشر

حملات الأغذية على
حملات الأغذية على المنشأت الغذائية والتجارية

قام اليوم فريق مكتب الأغذية التابع للإدارة الصحية بالعاشر من رمضان والإدارة البيطرية وشرطة المرافق بمحافظة الشرقية بحملة على عدد من المنشآت الغذائية والتجارية والأسواق بمدينة العاشر من رمضان وذلك تحت إشراف الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الادارة الصحية بالعاشر من رمضان.    

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وأسفرت الحمله عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم إعدام ٣٣ كرتونة سناكس غير مطابقه للمواصفات و٣٧٥ كجم أغذية مختلفه لوجود تغير في خواصها الطبيعية وروائح كريهه،

 كما ايضا تم ضبط ٤٠ لتر عصائر وذلك للتغيير فى الخواص الطبيعيه، وتم تحرير ٦ محضر قانون ٣٣، و ١ محضر قرار ٧٠٧، و٣ محاضر قرار ٩٦، و٤ محضر قرار ٩٧ وهو ما يأتى في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لضمان سلامة الغذاء المباع طرفها. 

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 وايضا ضرورة الضرب بيد من حديد على المخالفين من تلك المحلات واتخاذ الاجراءات القانونية فورا وذلك  لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، خاصة مع إقبال المواطنين على شراء الأسماك المملحة والمدخنة المتواجدة بالاسواق امتدادا  لأعياد الربيع وشم النسيم. 

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الدكتورة هدى مصطفى ناجى مدير الادارة الصحية العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مكتب الاغذية الادارة البيطرية شرطة المرافق المنشأت الغذائية والتجارية

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