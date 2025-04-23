صحة الشرقية: الكشف على 2100 مريض بقافلة طبية بالظواهري

تم اليوم الانتهاء من تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الظواهري، بمركز ومدينة ههيا، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالمناطق النائية

عشرة عيادات للكشف على المواطنين

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمي عن صحة الشرقية أن القافلة اشتملت على ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها،

اجراء الفحوصات المعملية

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت الفرق الطبية بالقافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢١٢٣ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل احدى عشر حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية،

جلسات توعية لأهالي القرية

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عبد الحكيم منسق القوافل العلاجية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظرًا لجهودهم المخلصة المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وبدوره قال محمد احمد العقاد المدير العام رئيس المجالس الطبية المتخصصة ان الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة كان قد عقد اجتماعا بقيادات الوزارة استعرض فيه عددًا من الخطوات التنفيذية التي تستهدف تطوير آلية العمل خلال الفترة المقبلة وخاصة بالمجالس الطبية.

تنفيذ برامج تدريبية شاملة لكافة العاملين

وقال المدير العام للمجالس ان من هذة الخطوات التى حددها الوزير تنفيذ برامج تدريبية شاملة لكافة العاملين في المجالس الطبية والمستشفيات المتعاملة معها، والتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتحديث البنية التحتية والأجهزة الطبية، فضلًا عن تفعيل التكامل الرقمي بين المجالس الطبية وجميع الجهات الصحية المعنية، لتحقيق الربط الإلكتروني الكامل

إجراءات حوكمة صرف الدواء

كما أن الاجتماع كان قد تناول أيضًا مناقشة إجراءات حوكمة صرف الدواء ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، ودعم التحول الرقمي الكامل لمنظومة العلاج على نفقة الدولة،

إعادة تنظيم عمل اللجان الثلاثية

مشيرًا إلى أنه تم فى اجتماع الوزير بحث إعادة تنظيم عمل اللجان الثلاثية، من خلال العمل على إتاحة إمكانية توقيع الاستشاريين إلكترونيًا، بما يسهل ويسرع الإجراءات، فضلًا عن التأكيد على أهمية توحيد بروتوكولات العلاج المعتمدة في ضوء أحدث البروتوكولات العالمية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

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