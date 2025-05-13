متوفيان و5 مصابين، ارتفاع أعداد ضحايا انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء ببني سويف

ارتفعت أعداد ضحايا واقعة انهيار مسجد تحت الانشاء بمنطقة ابني بيتك "بني سليمان" بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل، إلى متوفيين و5 مصابين، جميعهم من العمال، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

انهيار سقف مسجد ببني سويف

بلاغ حادث انهيار سقف مسجد ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية ببني سويف، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا، يفيد بوقوع حادث مصرع عاملين وإصابة 5 آخرين بإصابات مختلفة، إثر إنهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالخرسانة فى منطقة ابنى بيتك بنى سليمان بجوار مدرسة عثمان بن عفان بشرق النيل ببنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

انهيار سقف مسجد ببني سويف

نقل الضحايا إلى مستشفى بني سويف الجامعي

وعلى الفور دفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور هاني همام مدير الفرع بـ6 من سيارات انتقلت إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لتلقى العلاج اللازم لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم خلال الحادث، وتم إيداع جثماني المتوفيين بمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من تصاريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها.

انهيار سقف مسجد ببني سويف

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم خلال الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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