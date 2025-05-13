إصابة 5 عمال إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء ببني سويف

أصيب 5 عمال بإصابات مختلفة، إثر إنهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالخرسانة في منطقة ابنى بيتك بني سليمان بجوار مدرسة عثمان بن عفان بشرق النيل ببني سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.

بلاغ حادث انهيار سقف مسجد

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بـ محافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث إصابة 5 عمال بإصابات مختلفة، إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالخرسانة في منطقة ابني بيتك بني سليمان بجوار مدرسة عثمان بن عفان بشرق النيل ببنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

إسعاف بني سويف تدفع بـ6 سيارات

وعلى الفور انتقلت 6 من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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