قتلى وجرحى في إطلاق نار بصالة ألعاب رياضية في لاس فيجاس الأمريكية (فيديو)

قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل في إطلاق نار بصالة ألعاب رياضية في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.



وفي التفاصيل، أعلنت الشرطة أن إطلاق نار وقع داخل صالة ألعاب رياضية في لاس فيجاس بعد ظهر يوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما المشتبه به، وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل.

وقال أندرو والش نائب قائد شرطة لاس فيجاس، إن شخصا قتل في نادي لاس فيجاس الرياضي في الجانب الغربي من المدينة إثر اندلاع إطلاق نار.

🇺🇸🚨 Two people were killed and four others were injured in a shooting at a gym in Las Vegas, USA.



🔴 Two people, including the suspect, were killed and four others were injured in a shooting at a gym in Las Vegas, according to the local police department. pic.twitter.com/cw0uiPf61k — Toseef Haider 𓂆 (@AdvToseef0) May 17, 2025

وأفادت إدارة الشرطة في بيان منشور على مواقع التواصل، بأن الضباط أطلقوا النار على المشتبه به، الذي كان مسلحا بمسدس، بعد أن ركض خارج الباب.

وأضافت الشرطة أنه تم تأكيد وفاته في مستشفى محلي، موضحة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى مستشفيات محلية، أحدهم في حالة حرجة.

كما أن مصابا آخر بجروح طفيفة تمكن من الوصول إلى المستشفى بمفرده، وتواصل الشرطة التحقيق في الواقعة.

وصرح جاري ستيوارد، الذي كان متجها إلى صالة الألعاب الرياضية مع شخص آخر، لصحيفة "لاس فيجاس ريفيو جورنال" أن توقفهما عند متجر أغذية أنقذ حياتهما.

وأضاف أنه لو لم يتوقفا، لكانا عند مكتب الاستقبال حيث دخل مطلق النار. وشاهدا زجاجا يتكسر أثناء توجههما إلى صالة الألعاب الرياضية ثم ركضا عائدين إلى موقف السيارات.

وقال ستيوارد: "إنه لأمر غريب. من يطلق النار في صالة ألعاب رياضية؟".

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