وكيل التعليم ببني سويف تتفقد كنترول امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، أن الدكتورة أمل الهواري، وكيل الوزارة، أجرت زيارة تفقدية لمتابعة سير العمل بلجنة النظام والمراقبة "الكنترول" للتعليم الصناعي، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية.

جولة لوكيل تعليم بني سويف بالكنترول

جاء ذلك خلال زيارتها لمقر لجنة النظام والمراقبة للمدارس الثانوية الصناعية "نظام الثلاث سنوات" بمقر المدرسة الثانوية الميكانيكية، حيث رافقها خلال الجولة كل من محمد بدر، وكيل المديرية، والمهندس كامل أبو طالب، مدير عام التعليم الفني، والدكتور هاني رجائي، مدير عام التعليم العام، وأسامة ياسين، رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع بني سويف للتعليم الصناعي، وأشرف عبد العليم، مدير إدارة أمن المديرية.

موعد بدء إمتحانات الدبلومات الفنية

وتابعت وكيل التعليم ببني سويف، منظومة العمل داخل الكنترول استعدادًا لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية يوم الخميس 29 مايو الجاري، والتي تستمر حتى الخميس 12 يونيو 2025، وفقًا للجدول المقرر، حيث يُشرف قطاع بني سويف على امتحانات ما يزيد على 47 ألف طالب وطالبة موزعين على أربع محافظات هي المنيا، أسيوط، سوهاج، والوادي الجديد.

وخلال جولتها التفقدية داخل حجرات اللجنة، وجهت وكيل التعليم ببني سويف، بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لمنظومة العمل داخل الكنترول، وتهيئة الأجواء الملائمة لضمان تنفيذ المهام بكفاءة وانضباط ودقة دون أية معوقات.

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