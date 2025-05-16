الجمعة 16 مايو 2025
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رياضة

شوط أول سلبي بين النصر والتعاون في الدوري السعودي

النصر
النصر

 انتهى الشوط الأول من مباراة فريق النصر، مع نظيره التعاون بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام بينهم مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق، بجانب المدافع الفرنسي محمد سيماكان، بسبب عدم الجاهزية البدنية.

 

تشكيل النصر أمام التعاون 

حراسة المرمى: بينتو

الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - محمد آل فتيل - نواف بوشل

الوسط: عبد المجيد الصليهم - أوتافيو - مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: أيمن يحيى - جون دوران - ساديو ماني.

 

موقف الفريقين في الدوري السعودي 

 يحتل النصر المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف، بينما يقع التعاون في المركز الثامن برصيد 41 نقطة.

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