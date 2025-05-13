النصر يحقق رقما تاريخيا في الدوري السعودي بعد اكتساح الأخدود 9-0

الدوري السعودي، حقق النصر، رقمًا تاريخيًّا في الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه الكبير على الأخدود (9-0)، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر المسابقة.

ووفق شبكة "أوبتا" للإحصاءات والأرقام، فإن النصر سجل أعلى حصيلة له من التسديدات المباشرة على المرمى في مباراة بدوري المحترفين بواقع 15 تسديدة.

وبصم على أهداف النصر كل من أيمن يحيى (16)، وجون دوران هدفين (20) (52)، ومارسيلو بروزوفيتش (27)، وساديو ماني (سوبر هاتريك) بالدقائق (45+6) من ركلة جزاء و(59) و(64) و(74)، ومحمد مران بالدقيقة (90+4).

النصر يعادل رقم الهلال

كما عادل النصر الرقم التاريخي المسجل باسم غريمه التقليدي الهلال في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد مباراة الأخدود.



وبذلك حقق النصر أكبر انتصار في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بالتساوي مع الهلال الذي دون نفس النتيجة مرتين.



وفاز الهلال على الحزم بنتيجة 9-0 في موسم 2023-2024، قبل أن يكرر نفس النتيجة على الفتح في الموسم الحالي 2024-2025.



بهذه النتيجة عاد النصر إلى المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري روشن، برصيد 63 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المركز ال17 برصيده السابق 28 نقطة، ويقترب من الهبوط إلى دوري يلو.

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