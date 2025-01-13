يعزز فقدان الوزن، فوائد تناول الشوفان على الأفطار يوميًا

يتمتع الشوفان العادي بالعديد من الفوائد الصحية التي تجعله الاتجاه الأول لكل الراغبين في عيش أسلوب حياة صحي، سواء كان ذلك بخسارة الوزن أو كسب كتلة عضلية، ولكن عند شراء أنواع الشوفان سريعة التحضير من المتاجر بأطعمة مختلفة هنا تنخفض القيمة الغذائية للحبوب الكاملة.

يحتوي الشوفان على نسبة عالية من البروتين والألياف الغذائية - وهما عنصران مهمان للجسم عندما يتعلق الأمر بتناول نظام غذائي مغذي، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic ” الطبي.

ويحتوي نصف كوب من الشوفان (وجبة واحدة تقريبًا) على الفيتامينات والعناصر الغذائية التالية:

المنجنيز: 64% من الكمية اليومية الموصى بها.

النحاس: 18% من الكمية اليومية الموصى بها.

فيتامين ب1 (الثيامين): 16% من الكمية اليومية الموصى بها.

المغنيسيوم: 13% من الكمية اليومية الموصى بها.

الفوسفور: 13% من الكمية اليومية الموصى بها.

الزنك: 13% من الكمية اليومية الموصى بها.

الحديد: 10% من الكمية اليومية الموصى بها.

فيتامين ب5: 9% من الكمية اليومية الموصى بها.

4 أسباب لتناول الشوفان

توجد أربع أسباب رئيسية لتناول الشوفان سواء على الإفطار أو في أي وقت من اليوم، وتكون كالآتي:

خفض مستويات الكوليسترول

تظهر الأبحاث أن تناول وعاء يومي من الشوفان يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول السيئ الذي يسد الشرايين، والتي يمكن أن تكون عاملًا مساهمًا في أمراض القلب.

ووجدت إحدى الدراسات أن الناس لاحظوا تغييرات كبيرة في مستويات الكوليسترول بعد ستة أسابيع فقط من إضافة رقائق الشوفان إلى نظامهم الغذائي اليومي.

تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم

ترجع العديد من الفوائد المرتبطة بدقيق الشوفان نوعًا من الألياف القابلة للذوبان المعروفة باسم بيتا جلوكان، وبصرف النظر عن عمله على الكوليسترول، يمكن لبيتا جلوكان أيضًا إبطاء امتصاص الجلوكوز (أو السكريات) في الدم.

فبعد تناول دقيق الشوفان، يتحلل بيتا جلوكان إلى محلول يشبه الهلام يغطي الأمعاء، إن هذه الطبقة السميكة من المادة اللزجة تبطئ بشكل طبيعي من سرعة دخول السكريات إلى مجرى الدم.

وبالتالي، أظهرت بعض الدراسات أن دقيق الشوفان هو طعام مثالي لشخص مصاب بداء السكري من النوع 2.

تعزيز فقدان الوزن

بعد تناول وجبة الطعام، يميل دقيق الشوفان إلى الجلوس بثقل في البطن - وهذا يمكن أن يساعد على فقدان الوزن.

فإذا شعر الشخص بالشبع لفترة أطول بعد تناول الطعام، فسيكون من الأسهل الانتقال من وجبة إلى أخرى دون تناول وجبات خفيفة غير صحية، وفي النهاية، يقلل ذلك من السعرات الحرارية الإضافية التي قد يستهلكها الشخص.

وجد الباحثون أن تناول الشوفان يمكن أن يقلل من:

وزن الجسم.

مؤشر كتلة الجسم (BMI).

دهون الجسم.

نسبة الخصر إلى الورك.

يحافظ على انتظام حركات الأمعاء

بفضل تركيبته الغنية بالألياف، يمكن أن يكون لدقيق الشوفان تأثير تنظيمي واضح على نمط التبرز، كما أنه يحتوي على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان للمساعدة في تحريك الأشياء.

تظهر الدراسات التي ركزت على كبار السن أن تناول نخالة الشوفان يمكن أن يزيل الحاجة إلى تناول الملينات لتخفيف الإمساك، والذي غالبًا ما يصبح مشكلة أكبر مع تقدم العمر.

مخاطر الشوفان

نظرًا لكل الفوائد الموجودة في الشوفان، فمن الصعب أن يكون الشوفان له مخاطر صحية، ولكن باختيار عبوات الشوفان المنكهة والتي غالبًا ما تكون مملوءة بالسكر الكافي ليمحو بعض القيمة الغذائية الأساسية التي يجلبها الشوفان.

لذلك يجب التحقق من الملصق الغذائي والبحث عن السكريات المضافة.

وإذا كنت تريد تعزيز النكهة المحايدة لدقيق الشوفان، أضف الفاكهة أو التوابل إلى وعاءك، وحتى إذا أضفت المحليات مثل السكر البني أو شراب القيقب.

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