الشوفان، 10 فوائد لصحتك و7 أضرار عند الإفراط

فوائد الشوفان، يُعتبر الشوفان من بين الحبوب التي تدخل في العديد من الوجبات الغذائية بسبب قيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة، لما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، هذا ما أكدته الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية.



أهم فوائد الشوفان لصحة الجسم



وتستعرض الدكتورة مها، في هذا التقرير، أهم فوائد الشوفان الصحية والغذائية.



الشوفان لفطور صحي



1. تعزيز صحة القلب

الشوفان يعتبر من أفضل الأطعمة لصحة القلب. فهو يحتوي على الألياف القابلة للذوبان، خاصة نوع يُسمى "بيتا-جلوكان"، التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم. تشير الدراسات إلى أن تناول الشوفان بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ تعمل الألياف على منع امتصاص الدهون الضارة وتقليل مستويات الكوليسترول.

2. دعم عملية الهضم

يعتبر الشوفان مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية التي تحسن عملية الهضم. الألياف القابلة للذوبان مثل "بيتا-غلوكان" تعمل على تعزيز صحة الأمعاء من خلال تنظيم حركة الأمعاء، مما يساعد في الوقاية من الإمساك. كما أنها تشجع على نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء وتساهم في الحفاظ على توازن الجهاز الهضمي.

3. مفيد للتحكم في الوزن

الشوفان يعد خيارًا ممتازًا لمن يرغبون في فقدان الوزن أو الحفاظ عليه. كونه غنيًا بالألياف، فإنه يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يساعد في تقليل الرغبة في تناول الطعام. كما أن الشوفان يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات الأنسولين الذي قد يؤدي إلى زيادة الوزن.



4. تحسين مستويات السكر في الدم

تعتبر حبوب الشوفان غذاءً مفيدًا جدًا لمرضى السكري، خاصة النوع الثاني. يحتوي الشوفان على الألياف التي تساهم في تقليل امتصاص السكر في الجسم بشكل تدريجي. وبذلك، يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بمرض السكري. الألياف في الشوفان تعمل أيضًا على زيادة حساسية الأنسولين.



5. تعزيز صحة الجلد

الشوفان يعتبر من المكونات الطبيعية الفعالة التي يمكن استخدامها في العناية بالبشرة. فهو يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات يمكن أن تساهم في تهدئة الجلد وتخفيف الحكة والتورم. يمكن استخدامه في صنع ماسكات أو غسول للبشرة، مما يساعد على ترطيب البشرة وتهدئتها، خاصة في حالة الأكزيما أو حب الشباب.



6. مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

الشوفان يحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم. فهو مصدر جيد لفيتامين B1 (الثيامين)، الذي يساعد في تعزيز الوظائف العقلية والعضلية. كما يحتوي على المغنيسيوم والحديد والزنك، وهي معادن مهمة لصحة العظام والدم ووظائف الجهاز المناعي. كما أن الشوفان يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل تأثيراتها الضارة على الخلايا.



7. تحسين صحة الدماغ

الشوفان يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تدعم صحة الدماغ. أظهرت بعض الدراسات أن تناول الشوفان يمكن أن يعزز الوظائف المعرفية ويساعد في تحسين التركيز والذاكرة. إضافةً إلى ذلك، يُعتبر الشوفان مصدرًا غنيًا بالكربوهيدرات المعقدة التي توفر طاقة مستدامة للدماغ طوال اليوم.

8. تعزيز المناعة

الألياف الموجودة في الشوفان لا تساهم فقط في تحسين صحة الجهاز الهضمي، ولكنها أيضًا تلعب دورًا مهمًا في تقوية جهاز المناعة. حيث أنها تساعد على تعزيز إنتاج الخلايا المناعية التي تساهم في مكافحة العدوى والأمراض. الشوفان يحتوي أيضًا على مضادات أكسدة تحارب الالتهابات وتساعد في تقوية دفاعات الجسم.

9. مكافحة السرطان

الشوفان يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، مثل الفينولات والمواد الكيميائية النباتية، التي تعمل على تقليل تأثيرات الجذور الحرة على خلايا الجسم. هذه المواد يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان القولون.

10. تعزيز مستوى الطاقة

الشوفان من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة التي تُمتص ببطء في الجسم. هذا يساهم في توفير طاقة مستدامة على مدار اليوم، مما يجعل الشوفان خيارًا مثاليًا للإفطار أو كوجبة خفيفة. كما أن الشوفان يحتوي على البروتينات التي تساهم في بناء العضلات.

طريقة تناول الشوفان

يمكن تناول الشوفان بطرق متنوعة، مثل تحضيره كدقيق شوفان مع الحليب أو الماء، أو إضافته إلى الزبادي أو العصائر. يمكن أيضًا تحضيره في شكل بسكويت أو مخبوزات، مما يجعله خيارًا مثاليًا في أي وقت من اليوم.

أضرار الإفراط في تناول الشوفان



الشوفان لصحة الجسم

رغم الفوائد العديدة التي يقدمها الشوفان، إلا أنه قد يسبب بعض الأضرار أو الآثار الجانبية في بعض الحالات النادرة أو عند تناوله بشكل مفرط. إليك بعض الأضرار المحتملة:

1. الانتفاخ والغازات

الشوفان يحتوي على ألياف قابلة للذوبان، مثل "بيتا-غلوكان"، التي تساعد في تحسين الهضم ولكن قد تسبب الانتفاخ أو الغازات لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا تم تناول الشوفان بكميات كبيرة أو إذا كان الشخص غير معتاد على تناول الأطعمة الغنية بالألياف. لذلك يُفضل زيادة كمية الألياف في النظام الغذائي بشكل تدريجي.

2. ردود فعل تحسسية

على الرغم من أن حساسية الشوفان نادرة، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون من ردود فعل تحسسية تجاهه. تشمل أعراض الحساسية الجلدية مثل الحكة أو الطفح الجلدي، وقد تشمل أعراضًا أخرى مثل صعوبة التنفس أو تورم في الوجه أو الفم. الأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح قد يكونون أكثر عرضة لحساسية الشوفان.

3. ارتفاع مستويات السكر في الدم في بعض الحالات

على الرغم من أن الشوفان يُعتبر من الأطعمة التي تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، إلا أن تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا تم تحضيره مع السكر أو المحليات الصناعية. يُفضل تناول الشوفان بدون إضافة سكر مضاف، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

4. احتوائه على الجلوتين (في بعض الأحيان)

على الرغم من أن الشوفان نفسه لا يحتوي على الجلوتين، إلا أن حبوب الشوفان قد تتعرض للتلوث بالجلوتين خلال عملية الإنتاج أو النقل، خاصة إذا تم معالجتها في منشآت تعالج الحبوب الأخرى مثل القمح والشعير. لذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين أو مرض السيلياك اختيار الشوفان المعتمد خالي من الجلوتين.

5. زيادة الوزن في حالة الإفراط

على الرغم من أن الشوفان يساعد في التحكم بالوزن بفضل الألياف التي تعزز الشعور بالشبع، إلا أن تناوله بشكل مفرط قد يؤدي إلى زيادة الوزن. ذلك لأنه يحتوي على سعرات حرارية لا يجب تجاهلها، خاصة عند إضافة المكونات مثل السكر أو العسل أو المكسرات.

6. تأثير على امتصاص بعض الأدوية

في بعض الحالات، قد يؤثر الشوفان على امتصاص بعض الأدوية بسبب محتواه العالي من الألياف. الألياف قد تتداخل مع امتصاص بعض الأدوية مثل أدوية السكري أو أدوية القلب، لذلك يُفضل استشارة الطبيب إذا كان الشخص يتناول أدوية معينة ويخطط لتناول كميات كبيرة من الشوفان.

7. المشاكل في حالة الإصابة باضطرابات الهضم

في حالات مثل متلازمة القولون العصبي أو حالات أخرى من اضطرابات الجهاز الهضمي، قد يتسبب تناول الشوفان في تفاقم الأعراض مثل الانتفاخ أو الإسهال أو التقلصات. في هذه الحالات، يفضل استشارة الطبيب حول كمية الشوفان المناسبة في النظام الغذائي.



وأخيرا تلفت الدكتورة مها، إلى أن الشوفان هو غذاء صحي وآمن بالنسبة لمعظم الأشخاص، لكن مثل أي طعام آخر، يمكن أن يسبب بعض الأضرار أو الآثار الجانبية في حالات نادرة أو عند الإفراط في تناوله.

لذلك من المهم تناول الشوفان باعتدال والتأكد من أنه مناسب لحالة الجسم الصحية، خاصة في حالات الحساسية أو الاضطرابات الهضمية.



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