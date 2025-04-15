فوائد الشوفان للأطفال وكبار السن، ينظم السكر ويحمي القلب

فوائد الشوفان، للصحة عديدة وهامة، فهو من الحبوب الكاملة التي تنتمي إلى الفصيلة النجيلية، ويتميز الشوفان بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية العديدة، مما يجعله أحد المكونات الأساسية في العديد من الأنظمة الغذائية الصحية.





يتوافر الشوفان في عدة أشكال مثل الشوفان الكامل، والشوفان الملفوف، ودقيق الشوفان، وهو يستخدم في تحضير وجبات الإفطار، والحلويات، والمخبوزات، كما يدخل في صناعة بعض منتجات العناية بالبشرة.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الشوفان من أفضل الحبوب الكاملة التي يمكن إدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي، لما له من فوائد متعددة تشمل القلب، والجهاز الهضمي، ومستويات السكر في الدم، والوزن، وحتى صحة الجلد.



أضافت الدكتورة مها، أن الشوفان يتميز أيضًا بمرونته في الاستخدام، إذ يمكن تناوله على شكل عصيدة، أو إدخاله في وصفات الشوربة، أو استخدامه في المخبوزات الصحية.

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، أهم الفوائد الصحية والغذائية للشوفان، مدعومة بنتائج الدراسات العلمية الحديثة.

الشوفان لصحة الجسم

أولًا: القيمة الغذائية العالية للشوفان



يُعد الشوفان مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية المهمة، حيث يحتوي على كميات جيدة من الكربوهيدرات المعقدة، والبروتين النباتي، والدهون الصحية، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية. ومن أبرز العناصر التي يحتوي عليها:

الألياف، وبخاصة ألياف البيتا جلوكان.

البروتين النباتي.

الحديد، والمغنيسيوم، والزنك، والفوسفور.

فيتامين B1 (الثيامين)، وفيتامين B5.

مضادات الأكسدة، ومنها مركبات الأفينانثراميد الخاصة بالشوفان.

ثانيًا: تنظيم مستويات السكر في الدم

من أهم فوائد الشوفان الصحية هو دوره في تنظيم مستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني. يعود ذلك إلى احتوائه على ألياف البيتا جلوكان التي تُبطئ عملية امتصاص الجلوكوز في الأمعاء، مما يقلل من ارتفاع مستويات السكر بعد الوجبات. كما أن الشوفان ذو مؤشر جلايسيمي منخفض، ما يعني أنه لا يتسبب في ارتفاع حاد في مستويات السكر.

ثالثًا: دعم صحة القلب وتقليل الكوليسترول

تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول الشوفان بانتظام يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، دون التأثير على الكوليسترول الجيد (HDL). وتُعزى هذه الفائدة إلى قدرة ألياف البيتا جلوكان على الارتباط بالأحماض الصفراوية في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى إخراجها من الجسم، فيضطر الكبد لاستخدام الكوليسترول من الدم لإنتاج المزيد منها، وبالتالي تنخفض مستوياته.

كما يحتوي الشوفان على مضادات أكسدة مثل الأفينانثراميد، والتي تساهم في حماية جدران الأوعية الدموية من الالتهابات، وتحسين تدفق الدم، مما يعزز صحة القلب بشكل عام.

رابعًا: تعزيز الشعور بالشبع والمساعدة في فقدان الوزن

يساعد الشوفان على زيادة الإحساس بالشبع لفترات طويلة، مما يساهم في تقليل كميات الطعام المستهلكة خلال اليوم. يعود هذا إلى محتواه العالي من الألياف، وخاصة البيتا جلوكان، والتي تعمل على إبطاء تفريغ المعدة وتحفيز إفراز هرمونات الشبع مثل PYY. لذلك يُنصح الأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن بتناول الشوفان ضمن وجبة الإفطار للحصول على بداية يوم مشبعة ومغذية.

خامسًا: تحسين صحة الجهاز الهضمي

تناول الشوفان بانتظام يعزز صحة الجهاز الهضمي بفضل احتوائه على ألياف قابلة للذوبان وأخرى غير قابلة للذوبان. تساعد هذه الألياف على تحفيز حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، وتنظيم عملية الهضم. كما تعمل كغذاء للبكتيريا النافعة في القولون، مما يساهم في توازن الميكروبيوم المعوي وتحسين المناعة.

سادسًا: مناسب للأنظمة الغذائية المختلفة

الشوفان خالٍ بطبيعته من الغلوتين، ما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص المصابين بحساسية الغلوتين أو الداء البطني (السيلياك)، بشرط التأكد من أنه لم يتم معالجته في مصانع تحتوي على القمح. كما أنه مناسب للنباتيين والنباتيين الصرف لكونه مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي والعديد من المغذيات.

سابعًا: يعزز صحة البشرة

لا تقتصر فوائد الشوفان على التغذية فقط، بل تمتد لتشمل العناية بالبشرة أيضًا. يُستخدم الشوفان المطحون (الذي يُعرف باسم "الشوفان الغروي") في العديد من منتجات العناية بالبشرة، لكونه مهدئًا طبيعيًا للجلد. يساعد في تخفيف الحكة، والتهاب الجلد، والأكزيما، كما يعمل كمطهر طبيعي لطيف للبشرة الحساسة. ويمكن عمل ماسكات طبيعية من الشوفان والعسل لترطيب البشرة وتنظيفها بعمق.

ثامنًا: مفيد لصحة الأطفال وكبار السن

يُعتبر الشوفان غذاءً مثاليًا للأطفال في مرحلة الفطام لسهولة هضمه واحتوائه على مجموعة متكاملة من العناصر الغذائية. كما أنه مفيد لكبار السن لاحتوائه على ألياف تسهّل الهضم وتدعم صحة القلب والمناعة.

أضرار الإفراط في تناول الشوفان



الشوفان لفطور صحي

وأشارت الدكتورة مها، إلى أنه رغم أن الشوفان يُعتبر من أكثر الأطعمة أمانًا وفائدة، إلا أن له بعض الآثار الجانبية أو الأضرار المحتملة في حالات معينة، خاصة عند الإفراط في تناوله أو عند وجود حالات صحية خاصة، ومن أبرز هذه الأضرار:

1. الانتفاخ والغازات

تناول الشوفان بكميات كبيرة، خاصة لمن لم يعتد على الألياف، قد يسبب:

انتفاخ البطن.

زيادة الغازات.

شعور بعدم الارتياح في الجهاز الهضمي.

النصيحة: من الأفضل إدخاله تدريجيًا في النظام الغذائي مع شرب كميات كافية من الماء لتسهيل الهضم.

2. الحساسية

رغم ندرة حدوثها، إلا أن بعض الأشخاص قد يُصابون بحساسية تجاه الشوفان، وتظهر في صورة:

طفح جلدي.

حكة.

تورم.

ضيق في التنفس.

النصيحة: في حالة ظهور أعراض غير معتادة بعد تناول الشوفان، يجب التوقف عن استخدامه واستشارة الطبيب.

3. مشاكل لمرضى السيلياك أو حساسية الغلوتين

الشوفان بطبيعته لا يحتوي على الغلوتين، لكنه غالبًا ما يُزرع أو يُصنّع في أماكن قريبة من القمح والشعير، مما يؤدي إلى تلوثه العرضي بالغلوتين.

النصيحة: الأشخاص المصابون بحساسية الغلوتين أو الداء الزلاقي (السيلياك) يجب أن يحرصوا على شراء الشوفان الخالي من الغلوتين والمعتمد رسميًا.

4. التأثير على امتصاص المعادن

الإفراط في تناول الشوفان، خاصة دون تنويع المصادر الغذائية، قد يؤدي إلى:

انخفاض امتصاص بعض المعادن مثل الحديد والزنك، بسبب احتوائه على مركبات تعرف باسم الفيتات.

النصيحة: تناوله كجزء من نظام غذائي متوازن لتفادي هذا الأثر.

5. زيادة الوزن في حالة التحضير غير الصحي

تناول الشوفان بإضافات عالية السعرات مثل:

السكر.

الشوكولاتة.

الكريمة.

المكسرات المُحمصة بالزيت.

قد يُحول الوجبة الصحية إلى مصدر مفرط للسعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

النصيحة: لتحضير وجبة شوفان صحية، يُفضل استخدام الحليب قليل الدسم، أو الماء، وإضافة الفواكه الطبيعية أو القرفة كمُحلّيات بديلة.

طريقة عمل بسكويت الشوفان، في البيت للتوفير في الميزانية

بسكويت الشوفان الصحي

طريقة عمل بسكويت الشوفان، من طرق البسكويت الصحية؛ لأن الشوفان هو أحد الحبوب الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية التي تقدم فوائد صحية عديدة.

طريقة عمل بسكويت الشوفان، في البيت، من الخطوات التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير، خاصة بالنسبة لمتبعي أنظمة الريجيم والرشاقة.

فيعد بسكويت الشوفان من أنواع البسكويت الصحية، التي تصلح كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، لسد الشهية، دون زيادة في الوزن، إلا أنه يباع بأسعار قد لا تناسب الكثيرين، ولذلك تعلم طريقة عمل بسكويت الشوفان في البيت سيوفر في الميزانية بشكل كبير.



وحتى يمكنك الاستمتاع بوجبة خفيفة وصحية ومغذية بين الوجبات الرئيسية، نستعرض طريقة عمل بسكويت الشوفان، من مطبخ الشيف آسيا عثمان.

مقادير عمل بسكويت الشوفان:

3/4 كوب دقيق اسمر

3/4 كوب شوفان مطحون

1/2 كوب سكر بني

60 جرام زبدة لينة

4 ملعقة كبيرة لبن

1/2 ملعقة صغيرة بيكينج صودا

رشة ملح

طريقة عمل بسكويت الشوفان

تخلط المكونات الجافة مع بعض.

تضاف الزبدة الطرية، ثم يمزج الكل بأطراف الأصابع؛ للحصول على خليط رملي.

يضاف الحليب تدريجيا – ملعقة ملعقة – ثم يلم العجين دون عجنه.

يغطى ويترك ليرتاح بالثلاجة، مدة 20 دقيقة كي يسهل فرده وتقطيعه.

يفرد على سطح نظيف بالنشابة، ثم يقطع الى دوائر، باستخدام قطاعة مستديرة.

يرص في صينية الفرن على ورق الخبز، ثم يطهى في فرن متوسط الحرارة مدة 12 دقيقة.

يترك ليبرد، ثم يوضع بوعاء محكم الغلق



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