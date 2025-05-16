هاجس الإزالات يطارد أهالي العمرانية

أزمة كبيرة تعيشها على مدى نحو أسبوعين، عشرات إن لم يكن مئات الأسر من سكان شارع ترعة الزمر بالعمرانية وذلك على وقع إشاعات بشأن وجود خطة أو نية لإزالة عشرات العمارات والأبراج في هذا الشارع لاستكمال محور كمال عامر.

عشرات الاتصالات جاءتني من السكان كلها تعبر ليس فقط عن الخوف والقلق بل والذعر من أن تتحول إشاعة الإزالات إلى واقع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والارتفاع الكبير في أسعار العقارات والتي تجعل الحصول على وحدة سكنية حلما بعيد المنال ليس فقط على ذوي الدخل المحدود لكن للطبقة المتوسطة أيضا، خاصة أن أغلب سكان المنطقة ما بين الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.



مصدر الخوف أو القلق لدى السكان جاء من مرور موظفين قالوا لهم أنهم من هيئة المساحة وأنهم مكلفون بحصر السكان لتقدير حجم التعويضات في حال إخلاء المنطقة، بينما نقل البعض عن هؤلاء أنهم أخبروا سكان بعض العمارات أنهم سيكون عليهم اخلاؤها خلال شهر، في حين جزم بعض السكان بأنهم اطلعوا بأنفسهم على خريطة التطوير التي تتضمن إزالة عماراتهم.

وتضاربت أقوال الناس بشأن المنطقة التي ستبدأ والمنطقة التي ستنتهي منها الإزالات وأيضا حول حقيقة التطوير الذي سيتم وهل هو استكمال ربط محور طريق كمال عامر بالدائري الأوسطي أم مجرد استحداث "طلعة ونزلة" للطريق الدائري.



وأمام هذه الإشاعات القوية وحالة الذعر التي سيطرت على الأهالي كانت نصيحتي لكل من اتصلوا بي أن يتحروا الأمر جيدا وألا ينساقوا وراء أي إشاعات أو معلومات غير دقيقة، ومن جانبي ومن خلال اتصالات أجريتها مع عدد من المسؤولين المعنيين كان تأكيدهم أنه لا توجد أي قرارات إزالة، وأن ما يتم هو دراسة أنسب الأساليب لاستكمال محور الفريق كمال عامر وتحديد الطلعات والنزلات، وأيضا مسح للوضع لتحديد أنسب المسارات بعيدا عن موضوع الإزالات.

ورغم هذا التأكيد لكن البعض ما يزالون يبدون تخوفا من أن يستقر الأمر على غير ما يأملون.

بقي أن أنصح المسؤولين المحليين بأن يفتحوا أبوابهم للمواطنين ويردوا عليهم بالحقائق -كما يحرص رئيس الوزراء في مؤتمره الأسبوعي- حتى لا يكون المواطن ضحية للشائعات.



افتحوا الأبواب أمام المواطنين وممثليهم في المجالس النيابية واستمعوا لهم خاصة أن هناك أفكارا ومقترحات من ذوي الخبرة لبدائل أنسب وأقل تكلفة لتنفيذ التطوير المنشود بعيدا عن شائعات وهواجس الإزالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.