الجمعة 09 مايو 2025
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رسالة رئيس الوزراء التي لم تصل إلى المحافظين

منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يحرص رئيس الوزراء على عقد مؤتمر صحفي أسبوعي يستعرض فيه كل ما حدث على الساحة المصرية على مدى الأسبوع، ويتناول كل ما يشغل الرأي العام ويجيب باستفاضة وبشفافية تامة عن كافة التساؤلات التي يطرحها الصحفيون والإعلاميون بشأن القضايا التي تشغل الرأي العام.

وبصفتي أحد الصحفيين المعنيين بمتابعة أنشطة وفعاليات مجلس الوزراء والذين يشاركون في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أشهد أن رئيس الوزراء لا يتحفظ على أي سؤال مهما كان، وأن الفرصة تكون متاحة للجميع لطرح كل التساؤلات التي تشغل الرأي العام من دون قيود ومن دون أي تحديد مسبق للأسئلة المطروحة، أو من يطرح الأسئلة أو ما يجوز طرحه أو عدم طرحه من تساؤلات.

بل على العكس، يحرص رئيس الوزراء على إتاحة الفرصة كاملة لكل من يطلبون السؤال.. هذه الشفافية وهذا التواصل المستمر مع المواطنين ومع الصحافة والإعلام، وهذا الحرص على تناول كل ما يشغل الرأي العام في المؤتمر الصحفي الأسبوعي ساهم بشكل كبير في دحض الكثير من الشائعات في مهدها وعدم إتاحة الفرصة لمن يتعمدون التشكيك لتحقيق أغراضهم.

والحقيقة أن الجهاز الإعلامي لرئيس الوزراء بقيادة الصديق الصحفي القدير الأستاذ هاني يونس، يقدم نموجًا لكافة قطاعات الإعلام في مختلف أجهزة الدولة للتواصل المستمر مع الرأي العام، وتوفير المعلومات وتوضيح الحقائق بصورة مستمرة، وهو ما أتمنى أن يكون نهجًا لكافة الجهات الأخرى خاصة المحافظات.

أقول ذلك لأن معظم المحافظين للأسف لم يستفيدوا بتجربة مجلس الوزراء، ولم تصل إليهم رسالة رئيس الوزراء في أهمية التواصل المستمر مع الرأي العام، وتوفير كافة المعلومات والرد على تساؤلات المواطنين حتى لا تُترك الساحة لمروجي الشائعات.

وما أكثر القضايا التي تشغل المواطنين بشأن الخدمات والمشكلات المحلية في القرى والمدن، والتي تحتاج إلى من يستمع إليها من المحافظين ومن يليهم في قطاعات العمل التنفيذي بالمحليات، لكن معظم المحافظين والغالبية العظمى من قيادات المحليات تفضل غلق أبوابها أمام المواطنين ومشكلاتهم وقضاياهم.

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ولا أعرف لماذا لا يعقد كل محافظ لقاءً أسبوعيًّا مفتوحًا مع المواطنين والصحفيين يكون فرصة للاستماع للناس ومشكلاتهم وكل ما يشغل الرأي العام في محافظته؟ ولماذا يفضل معظمهم غلق أبوابهم أمام المواطنين؟ 

وأخيرًا ما زال السؤال يطرح نفسه.. متى تصل رسالة رئيس الوزراء إلى المسؤولين؟

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الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الراي العام الشائعات المحافظين المؤتمر الصحفي الأسبوعي

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