أخبار الرياضة اليوم: الزمالك ينهي أزمة خالد بوطيب.. إصابة قوية تضرب وسام أبو علي.. نفاد تذاكر مباراة صن داونز وبيراميدز

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الأندية المصرية المحترفة عن عقوبات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز وفقا لما تقضي به اللائحة المنظمة للبطولة.. وجاءت على النحو التالي:

إيقاف جابر كامل لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

قال مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب: إن مجلس الإدارة سدد للمغربي خالد بوطيب، لاعب الأبيض السابق، مستحقاته المتأخرة ليسدل الستار عن أزمته.

وكان نادي الزمالك، تلقى خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

استقر عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على بديل وسام أبو علي لاعب الفريق حال تأكيد غيابه أمام البنك الأهلي في المباراة المقرر أن تجمع بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلى جانب آخر، قال مصدر داخل النادي الأهلي إن موقف وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من مواجهة البنك الأهلي لم يتحدد بعد تعرضه للإصابة على مستوى الكاحل.

أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي، نفاد تذاكر مباراة بيراميدز التي تجمعهما يوم 24 مايو الحالي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب لوفتس فيرسفيلد الساعة 4 مساء.

ونشر النادي الجنوب الأفريقي بيانا عبر حساباته يتضمن شعار الناديين وموعد وملعب المباراة بجانب صور عدد من أبرز نجومه وكتب عليها: “نفدت التذاكر".

قررت إدارة نادي نانت الفرنسي، اليوم الخميس، معاقبة الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم الفريق، قبل مواجهة مونبيلييه المقرر إقامتها، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة في الدوري الفرنسي.

وأعلن أنطوان كومبواريه مدرب نانت، عبر حسابه الرسمي، أن المهاجم المصري سيغيب عن مواجهة مونبيلييه، بسبب شكواه من آلام عضلية.

أمم إفريقيا للشباب، فاز منتخب جنوب إفريقيا للشباب على نظيره نيجيريا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المؤهلة لكأس العالم في دولة تشيلي بشهر سبتمبر المقبل.

اتحاد الكرة، لبى وفد اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، دعوة رئيس باراجواي سانتياجو بينيا، على حفل عشاء في القصر الرئاسي "بلاسيو دو لوبيز"، على هامش مشاركته في كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كشفت تقارير صحفية في تركيا، اليوم الخميس، أن المدرب جوزيه مورينيو توصل إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لتولي مهمة قيادة منتخب البرتغال خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن مورينيو تولى تدريب فنربخشة التركي منذ يوليوز 2024 وفق عقد يمتد حتى عام 2026.

اجتمع اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بالجهاز الفني واللاعبين، على هامش استعدادات الفريقين لمواجهة الأهلي بالدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلي المقبلة ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

قررت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، تعيين طاقم تحكيم موريتاني لإدارة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية بين سيمبا التنزاني ونهضة بركان المغربي.

وستقام المباراة في مدينة زنجبار بعد نقلها، اليوم الخميس، بقرار من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم لعدم جاهزية ملعب سيمبا في العاصمة التنزانية دار السلام.

توج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي بلقب بطولة دوري السوبر للمحترفات، عقب الفوز على سبورتنج بنتيجة 86-57، في ثاني مباريات النهائي ‏الذي أقيم بنظام ‏best of 3‎‏.‏

‎واصل الفريق تفوقه في سلسلة النهائي، بعد أن قدم أداءً مميزًا وسيطر على مجريات اللعب، وتميزت لاعبات الفريق بالدفاع المنظم ‏والهجوم السريع والرميات الحرة المتقنة.‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.