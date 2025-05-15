جنوب إفريقيا يفوز على نيجيريا 0/1 ويتأهل لنهائي أمم إفريقيا للشباب

أمم إفريقيا للشباب، فاز منتخب جنوب إفريقيا للشباب على نظيره نيجيريا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المؤهلة لكأس العالم في دولة تشيلي بشهر سبتمبر المقبل.

وانتزع منتخب جنوب إفريقيا بهذا الفوز بطاقة التأهل للمباراة النهائية بأمم إفريقيا للشباب، في انتظار الفائز من مباراة مصر والمغرب بعد قليل، حيث يقام نهائي البطولة يوم الأحد المقبل بستاد القاهروة الدولي.

أحرز تيلون سميث هدف التقدم لـ جنوب افريقيا في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

جاء الشوط الأول حماسيا ومثيرا من جانب المنتخبين النيجيري والجنوب أفريقي، وشهد محاولات هجومية عديدة لكلا الفريقين بحثا عن هدف التقدم لكنها لم يكتب له النجاح، وبدا واضحا رغبة كل فريق في تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

جاء الشوط الثاني أكثر إثارة من سابقه، وشهد اندفاعا وضغطا هجوميا محسوبا من قبل منتخب جنوب افريقيا، على مرمى نيجيريا، لتسفر عن أول الأهداف للبافانا بافانا عن طريق تيلون سميث في الدقيقة 63 من عمر اللقاء بضربة رأس سكنت الشباك النيجيرية

وأعلن أليو زوبير المدير الفني لمنتخب نيجيريا تحت 20 عامًا التشكيل الأساسي لمواجهة جنوب إفريقيا.

تشكيل نيجيريا أمام جنوب إفريقيا

وقد جاء تشكيل منتخب نيجيريا على النحو التالي:

(1) إيفيني هاركورت – (2) أدامو مايجاري – (22) إيمانويل تشوكو - (6) دانييال باميي – (3) أوديناكا أوكورو – (8) سليمان ألابي – (13) ديفين أوليسيه - (7) كلينتون جيفتا – (10) إسحق أيوما – (21) طاهر مايجانا – (9) كباروبو أرييهي.

تشكيل نيجيريا، فيتو

تشكيل جنوب إفريقيا أمام نيجيري

أمام ريموند مداكا المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا فقد اختار البدء بتشكيل مكون من:

(1) فليتشر لوي سميتش - (3) نيو رابو - (6) سيفوي ناكوالي - (14) تيلون سميث – (2) سيفيسو تيمبا – (19) - ثاتو سيبايا - (8) جوموليمو كيكانا – (11) كوتلانو ليثلاكو - (15) لازالو ماكو – (13) كجوموتسو ماديبا - (18) ثابانج ماهلانجو.



تشكيل جنوب افريقيا، فيتو

كان المنتخب النيجيري الملقب بـ "النسور الخضر" قد تأهل للمربع الذهبي في أمم إفريقيا للشباب عقب فوزه على نظيره السنغالي بركلات الترجيح ’ أما منتخب جنوب أفريقيا "أماجيتا" فقد تخطى نظيره من الكونغو الديمقراطية بهدف ثابانج مهلانجو بعد شوطين إضافيين.

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