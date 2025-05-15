تتويج سيدات سلة الأهلي بدوري السوبر بعد الفوز على سبورتنج

توج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي بلقب بطولة دوري السوبر للمحترفات، عقب الفوز على سبورتنج بنتيجة 86-57، في ثاني مباريات النهائي ‏الذي أقيم بنظام ‏best of 3‎‏.‏

‎واصل الفريق تفوقه في سلسلة النهائي، بعد أن قدم أداءً مميزًا وسيطر على مجريات اللعب، وتميزت لاعبات الفريق بالدفاع المنظم ‏والهجوم السريع والرميات الحرة المتقنة.‏

‎تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 23-17 ثم واصل سيدات سلة الأهلي في الفترة الثانية تقدمه بنتيجة 42-33، وفي الفترة الثالثة تقدم الأهلي بنتيجة 70-43، قبل أن يحسم الفريق الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 86-57، ليتوج بلقب دوري السوبر.

وكان «سيدات سلة الأهلي» قد تفوق على سبورتنج في المباراة الأولى من السلسلة بنتيجة 93-62.

‎وخلال الموسم الجاري، توج فريق سيدات السلة ببطولة دوري المرتبط، وكأس السوبر المصري، وكأس مصر، قبل أن يتوج بلقب دوري السوبر ‏للمحترفات.‏

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