أشرف نصار يحفز لاعبي البنك الأهلي قبل مواجهة الشياطين الحمر (صور)

اجتمع اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بالجهاز الفني واللاعبين، على هامش استعدادات الفريقين لمواجهة الأهلي بالدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلي المقبلة ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز

والمقرر لها السبت المقبل ويستضيفها استاد القاهرة الدولي فى تمام الثامنة مساء.

نصار يحفز لاعبي البنك قبل مواجهة الأهلي

نصار يحفز لاعبي البنك قبل مواجهة الأهلي

نصار يحفز لاعبي البنك قبل مواجهة الأهلي

نصار يحفز لاعبي البنك قبل مواجهة الأهلي

سامي الشيشيني

نصار يحفز لاعبي البنك قبل مواجهة الأهلي

طارق مصطفى

البنك الأهلي

موعد مباراة الأهلي والبنك والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 17 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

الأهلي وسيراميكا

وواصل النادي الأهلي صدارته لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية.

وسجل أشرف بن شرقي هدف فوز الأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا الدقيقة 19 بعد تمريرة من إمام عاشور.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

البنك الأهلي يتعادل مع حرس الحدود

وانتهت مباراة حرس الحدود أمام البنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز (مجموعة اللقب).

تقدم حرس الحدود بهدف سجله عمرو جمال في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل أسامة فيصل للبنك الأهلي من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول.

يذكر أن البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى حقق مفاجأة بالتعادل مع الزمالك 2-2 والفوز على بيراميدز 4-2.

مباريات البنك الأهلي المتبقية بالدوري

ويتبقى للبنك الأهلي 3 مباريات في مسابقة الدوري وجاءت مواعيدها كالتالي:

1ـ الأهلى والبنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساءً

2ـ البنك الأهلي والمصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد الساعة 8 مساءً

3ـ بتروجت والبنك الأهلي يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت الساعة 9 مساءً

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